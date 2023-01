Danmark reagerer kraftig på planene om eksport­brems

Danske Energinet advarer mot regjeringens planer om å bremse strømeksporten til Europa og forventer at det ikke vil skje. Også Svenska kraftnät er skeptisk.

Strømmaster i Oslo.

NTB-Marie De Rosa

Fredag ble det kjent at regjeringen åpner for å bremse strømeksporten gjennom utenlandskablene når det er fare for energimangel i Norge.

Det vil også tjene våre nordiske naboer at Norge ivaretar forsyningssikkerheten, påpeker statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Men nyheten blir ikke godt mottatt i Danmark.

– Åpne grenser hjelper på forsyningssikkerheten – begrensninger er derimot skadelige, skriver direktør Johannes Bruun i danske Energinet i en epost til NTB.

Energinet tilsvarer norske Statnett.

– Feil verktøy

Allerede i fjor advarte Energinet, Svenska kraftnät og finske Fingrid mot å begrense strømeksporten fra Norge.

Nå gjentar Bruun advarslene.

– Som TSO (systemoperatør) har Energinet sympati for at man har fokus på å sikre forsyningssikkerheten, men verktøyet som den norske regjeringen overveier, er feil, slår Bruun fast.

Han påpeker at utenlandskablene bidrar til Norges forsyningssikkerhet gjennom å sørge for import av strøm når det trengs.

– Det er ikke «eksportkabler» som potensielt kan skade den norske forsyningssikkerheten.

– Jeg syns hele narrativet i Norge er feil, skriver han.

Frykter flere følger etter

Bruun er tydelig på at han forventer at det ikke innføres eksportrestriksjoner.

– For det første er det kommet veldig sterk kritikk fra bransjen og aktørene i både Norge og resten av Norden, og dessuten er de juridiske mulighetene for å begrense eksporten veldig små. Denne siste vurderingen deles også av NVE, skriver han.

Også Svenska kraftnät er skeptisk til å begrense strømeksporten og viser til at det er et alvorlig inngrep i strømmarkedet.

– Dersom Norge innfører slike typer tiltak, er risikoen at det sprer seg videre. Det vil påvirke det nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet svært negativt, skriver direktør Mårten Bergman i en epost.

Han understreker at han ikke har lest det norske forslaget og derfor uttaler seg på generelt grunnlag.