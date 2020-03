SR-Bank og Sandnes Sparebank setter ned renten

Både SR-Bank og Sandnes Sparebank kutter rentesatsen for boliglån med inntil 0,50 prosentpoeng. Bankene setter ned lånerenten for eksisterende kunder fra 15. april.

SR-Bank senker renten med 0,5 prosentpoeng. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rentekuttet er lavere enn Norges Banks siste kutt i styringsrenten.

Laveste veiledende pris på boliglån i SR-Bank vil etter endringen være 2,04 prosent for førstehjemslån.

I Sandnes Sparebank er beste boliglånsrente etter rentejusteringen 1,95 prosent nominelt for lån innenfor betingelsene i Boliglån Ung.

– Vi tror at pengemarkedsrenten ikke vil endre seg så mye som Norges Banks endring i styringsrenten, pengemarkedsrenten har til og med gått litt opp, sier Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, til Aftenbladet.

Venter med kutt til etter påske

– Hvorfor venter SR-Bank helt til etter påske med å sette ned renten?

– Vi må huske på at innskuddene i banken finansierer halvparten av alle boliglånskunder. Og på grunn av varslingsfristen må vi vente til 25. mai med å senke innskuddsrenten, sier han.

Fredag 20. mars senket Norges Bank styringsrenten med 0,75 prosentpoeng fra 1,0 til 0,25 prosent.

To rentekutt på kort tid

SR-Bank kutter nå renten, men ikke så mye som sentralbanken. SR-Bank kutter renten med 0,5 prosentpoeng som kommer i tillegg til det første kuttet på inntil 0,35 prosentpoeng som er reaksjon på at Norges Bank senket styringsrenten fredag 13. mars. Da kuttet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 15. april.

De nye prisene vil for nye lån gjelde fra 25. mars.

– Vi opplever usikkerhet i forhold til utviklingen av pengemarkedsrenten, på tross av Norges Banks endring av styringsrenten på fredag. Vi forventer likevel en nedgang i dagene fremover, og har derfor valgt å sette ned renten på boliglån med inntil 0,50 prosentpoeng, sier konserndirektør for personmarkedet Jan Friestad i en melding fra banken.

Samtidig setter SR-Bank ned renten på innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng med virkning fra 25. mai 2020.

DNB varslet søndag at boliglånsrenten i banken kuttes med 0,5 prosentpoeng.

Sandnes Sparebank: 1,0 prosentpoeng ned i to rentekutt

Sandnes Sparebanks sine 2 rentekutt utgjør til sammen 1,0 prosentpoeng.

– Vi må på lik linje som andre bidra til å holde hjulene i gang, og vi ser på denne rentenedsettelsen som en del av bankens ansvar og bidrag til det store dugnadsarbeidet som nå foregår på flere områder. Vi som bank er en viktig samfunnsaktør og vi må sørge for forutsigbarhet til våre kunder i den krevende tiden vi nå står i, sier administrerende direktøt Trine Stangeland i Sandnes Sparebank.

Sandnes Sparebank melder at for eksisterende boliglånskunder gjelder nye lånebetingelser for den første rentenedsettelsen fra 1. april. For den andre rentenedsettelsen som banken gjorde kjent 23. mars, gjelder nye lånebetingelser fra 15. april.