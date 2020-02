Virusfrykt gjør at hurtigmatkjeder innfører kontaktløs servering

Utbruddet av det nye koronaviruset gjør at hurtigmat- og kaffekjeder i Kina legger til rette for kontaktløs servering av mat og drikke.

Sjåfører venter på bestillinger på en Starbucks-kafé i Beijing. Foto: Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

NTB

McDonalds og Starbucks er to av selskapene som innfører kontaktløs betjening for å sørge for at ansatte og kunder ikke blir utsatt for unødvendig virussmitte, skriver Reuters.

Kundene fjernbestiller mat og drikke, enten på telefonen eller på datamaskiner i kafeen, og de ansatte forsegler og leverer varene til et angitt sted uten at det er kontakt mellom personer, opplyser McDonalds.

Kinas helsekommisjon har anbefalt at matservering blir gjort med redusert personkontakt. Kaffegiganten Starbucks anbefaler at kunder bestiller kaffe via en app og venter utenfor til kaffen er klar.

Mer enn 68.500 mennesker i hele Kina er smittet av det nye koronaviruset, og antall døde passerte mandag 1.700.