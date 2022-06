Skatteetaten venter 700 milliarder kroner fra oljeskatten i 2022

Skyhøye olje- og gasspriser løfter statens inntekter fra oljeskatten til rekordnivåer, anslår oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark

Det skriver Skatteetaten i en melding.

– Den store økningen i petroleumsskatten skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene hittil i 2022 og forventninger om fortsatt høye priser for resten av året. Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt, siden petroleumsprodukter fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i meldingen.

Skatteetaten har hentet inn anslag fra oljeselskapene og estimerer basert på dette at petroleumsskatten vil bidra med 739 milliarder kroner til statskassen. Det er om lag to og en halv gang høyere enn tilsvarende tall for 2021.

Rekord også i 2021

Skatteinntektene var 295 milliarder kroner i 2021, som også den gangen var rekord.

Petroleumsskatten er en skatt som oljeselskaper betaler basert på hvor mye olje og gass de pumper fra norsk sokkel. Utvinning av olje er svært lønnsomt og derfor har staten bestemt at oljeselskaper skal betale en særskatt for å pumpe olje.

Den vanlige skattesatsen er på 22 prosent, og særskattesatsen er på 56 prosent. Det betyr at oljeselskapene betaler en skattesats på 78 prosent for utvinningen.