Overraskende sterk jobbvekst i USA i juni

Sterke sysselsettingstall i verdens største økonomi øker forventningen om nok en trippel renteheving i USA senere denne måneden.

STERKT: Arbeidsmarkedet i USA er sterkt nok til å tåle renteoppgang, ifølge den amerikanske sentralbanken.

Camilla Knudsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det ble skapt 372.000 nye jobber utenom landbruket i USA i juni, viser ferske tall fra det amerikanske statistikkbyrået.

På forhånd var det ventet en nedgang til 265.000 fra nedreviderte 384.000 måneden før, ifølge Bloomberg.

Arbeidsledigheten ble liggende på 3,6 prosent, som ventet, for fjerde måned på rad. Før pandemien lå den amerikanske ledigheten på 3,5 prosent.

Totalt er det nå 5,9 millioner arbeidsledige i USA.

Fakta «Non- farm payrolls» Jobbrapport fra USA som kommer første fredag hver måned.

Viser hvor mange arbeidsplasser som ble skapt utenfor landbruket i USA måneden i forveien.

Landbruket ekskluderes fra statistikken fordi det opplever store, spesifikke sesongvariasjoner.

Tallene anses som svært viktig som følge av at det måler aktiviteten i verdens største økonomi. Over hele verden følger markedene nøye med på tallslippet, som normalt kan gi store umiddelbare utslag. Les mer

Rapporten «non-farm payrolls» viser hvor mange arbeidsplasser som ble skapt utenfor landbruket i USA måneden i forveien. Siden tallet beskriver aktiviteten i verdens største økonomi, har det ofte vært omtalt som «månedens viktigste».

Jobbveksten var særlig sterk innen profesjonelle og forretningsmessige tjenester, reise og fritid og i helsevesenet.

Gjennomsnittlig timelønn økte med 0,3 prosent i juni og 5,1 prosent fra samme måned i fjor, ifølge statistikken.

Viktig for rentesettingen

Utviklingen i det amerikanske arbeidsmarkedet er viktig for rentesettingen til sentralbanken i USA (Fed), som har varslet aggressiv renteoppgang fremover.

I juni leverte Fed et trippelt rentehopp slik at renten nå ligger i intervallet 1,5–1,75 prosent. Til sammenligning ligger renten i Norge på 1,25 prosent.

Seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets påpeker at dagens tall bekrefter at arbeidsmarkedet fortsatt er veldig sterkt.

– Det taler for enda en heving på 0,75 prosentpoeng senere denne måneden, skriver han i en kommentar.

– Selv om lønnsveksten har avtatt de siste månedene, viser den generelle utviklingen i arbeidsmarkedet fortsatt behov for at Fed fortsetter å øke renten raskt for å dempe inflasjonen, tilføyer han.

Mange frykter at renteoppgangen kan føre til resesjon (nedgangstider) i USA.