Zaptec skyter opp etter svensk salgsforbud for konkurrent

Aksjen til elbilladerselskapet skyter opp, etter at konkurrenten Easee har fått salgsforbud i Sverige. Samtidig er det nedgang på Oslo Børs.

Sola skinner på Oslo Børs onsdag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Saken oppdateres gjennom handelsdagen...

Oljeprisen svekket seg utover ettermiddagen og kvelden tirsdag, og Oslo Børs begynner onsdagen med nedgang.

Hovedindeksen faller 0,77 prosent ved 10-tiden.

Flere oljeselskaper og oljerelaterte aksjer er med på å trekke Børsen ned. Slik ligger det an for noen av de mest omsatte aksjene i tidlig handel:

Equinor faller 2,13 prosent

Frontline faller 5,74 prosent

Aker BP faller 2,14 prosent

PGS faller 5,84 prosent

DNB faller 0,67 prosent

I går klatret Oslo Børs 1,38 prosent, etter å ha falt i seks dager på rad før det.

Børsene i USA og Europa fikk seg også en oppsving i går, og oppturen fortsatte stort sett på børsene i Asia i morgentimene i dag. Et comeback for bankaksjer bidro til oppturen, etter ble dager med uro i kjølvannet av Silicon Valley Bank-kollapsen.

Zaptec stiger kraftig

Elbilladerselskapet Zaptec skyter opp på Børsen onsdag, som en annen av de mye omsatte aksjene.

Det skjer etter at konkurrenten Easee har fått salgsforbud i Sverige. Easee fikk beskjeden om salgsforbudet fra det svenske Elsäkerhetsverket tirsdag ettermiddag, ifølge Dagens Næringsliv.

Zaptec-aksjen er opp mer enn 18 prosent ved 10-tiden.

Bakgrunnen for beslutningen om salgsforbud er at Elsäkerhetsverket mener det er mangler med jordfeilvern hos Easees elbillader. Gründer og daglig leder i Easee, Jonas Helmikstøl, sier at laderne er trygge og at selskapet er sterkt uenig i beslutningen.

Norske Nkom understreker at det i utgangspunktet er felles EØS-regler som gjelder, og sier de vil vurdere hvilke tiltak som er nødvendige i Norge.

«Gitt salgsstanset, som trolig vil også vil få effekt i andre EU land, kan Zaptec se en dobling av omsetning i mange markeder», skriver meglerhuset ABG Sundal Collier i en oppdatering.

Easee og Zaptec er hovedkonkurrenter i nøkkelmarkeder som Norge, Sverige, Sveits og Danmark. Easee har trolig en markedsandel på rundt 50 prosent i Norge, mens Zaptec har rundt 40 prosent, ifølge meglerhuset ABG Sundal Collier.

Oljeprisfall

Oljeprisen styrket seg noe i morgentimene, men er likevel tydelig ned siden Børsen stengte tirsdag.

Nordsjøolje (brent spot) handles for 77,9 dollar fatet i skrivende stund. Det er opp 0,4 dollar siden midnatt, men samtidig mer enn to dollar lavere enn da Børsen stengte tirsdag.

– Oljeinvestorer burde enn så lenge prise inn volatilitet, til det er mer klarhet om Feds rentebeslutning, sier Priyanka Sachdeva, analytiker hos Phillip Nova, til Bloomberg. Hun mener samtidig at fallet virker som en overreaksjon på Silicon Valley Bank-krisen.

Oljeprisen har svekket seg denne uken, samtidig som turbulens har preget både banksektoren og markedene generelt. Tirsdag kom det også nye inflasjonstall som viste at prisveksten i USA kom inn på 6 prosent i februar, akkurat som økonomene hadde ventet på forhånd.

Både inflasjonstallene og bankuroen ble i går trukket frem av analytikere som forklaring på oljeprisfallet.

– Oljeprisene faller etter at en inflasjonsrapport som for det mest var på linje med forventingene sikret at det blir minst en renteøkning til fra Fed, sa Edward Moya, senioranalytiker hos OANDA, til Reuters i går.

USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), holder et nytt rentemøte neste uke. Den brede forventningen i markedet er at det kommer en ny økning på 0,25 prosentpoeng, ifølge CMEs Fedwatch-verktøy.

Nortel stiger etter oppkjøpsinteresse

Mobiltjenesteselskapet Nortel melder at de har mottatt henvendelser fra både norske og utenlandske aktører med interesse om å kjøpe selskapet.

Styret i selskapet har på bakgrunn av det vedtatt å gjennomføre en strategisk gjennomgang av virksomheten, ifølge en melding. Selskapet venter avklaringer som følge av gjennomgangen innen utgangen av andre kvartal.

Nortel-aksjen stiger mer enn 14 prosent ved 10-tiden, til en kurs på 30 kroner per aksje.