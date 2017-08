Forbrukerrådet stopper prisportalen etter én uke

Under lanseringen sa Forbrukerdirektør Randi Flesland at den nye prisportalen skulle komme med en ny handlekurv hver torsdag. Nå stopper Forbrukerrådet denne ukens handlekurv.

Ifølge Aftenpostens kilder er det feilene rundt prisene som gjør at Forbrukerrådet stopper prestisjeprosjektet sitt.

– Vi setter ikke ut en ny handlekurv i morgen, bekrefter Flesland overfor Aftenposten.

Da prisportalen ble offentliggjort forrige uke, ble Kiwi utropt som vinneren. I etterkant har det vært voldsomme diskusjoner rundt tjenesten, som skal ha kostet 7 millioner kroner.

Både Rema 1000 og Coop har kritisert tjenesten for flere forhold, blant annet fordi det ikke er mulig å regne seg tilbake og kontrollere Forbrukerrådets regnestykker.

Senest natten før lansering ble hele utregningen av handlekurven gjort på nytt etter at det ble påvist flere feil.

Både Coop og Rema har jobbet dag og natt siden lanseringen med informasjon til Forbrukerrådet for å få det de mener er en riktigere handlekurv.

Flesland sier til Aftenposten onsdag at de først diskuterte om de skulle ha en handlekurv hver torsdag, men de nå ønsker å gjøre det mer uforutsigbart overfor kjedene.

– Dere sa for en uke siden at den skulle komme ukentlig. Har dette noe med at dere har funnet noen feil ved tjenesten?

– Vi utsetter neste handlekurv, det vet jeg. Resten må jeg sjekke opp, sier Flesland.

Hun legger til at det ikke har noe med kritikken tjenesten har fått fra både kjeder og andre.

– Vi er glade for at Forbrukerrådet nå tar til etterretning det vi har påpekt over lang tid, også før portalen ble lansert. Det er grunn til bekymring at man lanserer en portal før man er sikre på om datagrunnlaget er riktig, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 til Aftenposten.

– Vi synes det er en reflektert og modig beslutning, sier coop-sjef Geir Inge Stokke.