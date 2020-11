Norges Bank: Det finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien

Tiltakene fra myndighetene har dempet de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det er likevel stor usikkerhet fremover, viser en ny Norges Bank-rapport.

Direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Torbjørn Hægeland, la tirsdag fram rapporten Finansiell stabilitet 2020. Bildet er fra presentasjonen av rentebeslutningen og Pengepolitisk rapport i september. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

– Det norske finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien, er én av hovedkonklusjonene i rapporten Finansiell stabilitet 2020 som Norges Bank la fram klokken 10 tirsdag.

I den årlige rapporten ser Norges Bank på hvor robust det finansielle systemet er for forstyrrelser. Norges Bank peker i den nye rapporten på at støttetiltak fra myndighetene har dempet de økonomiske konsekvensene av den pågående pandemien.

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og følgene for økonomien og finansmarkedene. Utsiktene for finansiell stabilitet er derfor noe svekket, heter det i rapporten.