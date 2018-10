Rosenberg-sjefen klarte å overtale regjeringen i 2016. Nå vil Erna kutte ordningen igjen

- Nok en gang er det vanlige arbeidsfolk som betaler for skattelette til de rikeste, sier SVs Solfrid Lerbrekk.

SV mener at Solberg-regjeringen legger opp til usosiale kutt i forslag til statsbudsjett for 2019. Regjeringen gjør flere grep som gjør det vanskeligere for arbeidsfolk, mener rogalandsrepresentanten for SV på tinget, Solfrid Lerbrekk.

Jon Ingemundsen

Fortsatt 100.000 ledige

- Vi har fortsatt over 100.000 arbeidsledige, så regjeringens argumentasjon er ikke god nok. I Rogaland har vi et næringsliv som er i ferd med å omstille seg, det regjeringen gjør nå vil være til hinder i en slik situasjon.

- Denne typen næringsfiendtlig politikk er det ikke tid for nå. Innstramminger disse reglene hindrer omstillinger i næringslivet. Dette er også usosialt og urettferdig for mange, sier Lerbrekk.

Under oljekrisa i 2014, ble tusenvis av arbeidsplasser kuttet i oljeindustrien og flere stod i fare for å bli oppsagt på grunn av permitteringsreglene. Rosenberg WorleyParsons var blant bedriftene som presset regjeringen for å utvide perioden ansatte kan gå permittert uten å bli oppsagt.

LES MER: Rosenberg WorleyParsons:

Fredrik Refvem

Til slutt ga regjeringen etter og i 2016 ble permitteringsreglene knyttet til NAV-støtte ved permittering utvidet fra 26 til 49 uker.

I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen stramme inn ordningen igjen, tilbake til 26 uker.

Permitteringsreglene

- Perioden der staten tar regninga ble utvidet fra 26 til 49 uker. I årets budsjett foreslår regjeringen å gå ned igjen til 26 uker, og med det å spare 80 millioner kroner, sier Lerbrekk

- I tillegg vil regjeringen gjøre endringer i dagpengegrunnlaget, som vil gi mange mennesker lavere utbetalinger i dag.

I tillegg foreslår regjeringen å endre dagpengegrunnlaget for dem som får vedtak basert på de siste tre årene. I dag kan man få regnet ut dagpenger fra de siste tre årene om det gir høyere dagpenger enn kun det siste året. Regjeringen vil stramme inn på utregningsmodellen for dagpenger slik at regjeringen foreslår at maksgrensen på 6 G skal gjelde for hvert av de siste tre årene før man søker dagpenger- og ikke som gjennomsnitt.

Samme forslag ble fremmet i forrige statsbudsjett.

- At regjeringen vil snike inn endringer som skal gjøre at folk som har mistet jobben skal få mindre ubetalt er helt utrolig. Dette skal vi jobbe mot i Stortinget, sier Lerbrekk.

Bekymret for kutt-iver

Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet på Stortinget er også kritisk til Solberg-regjeringens kutt i tiltak for å få flere i arbeid. Han mener de håver inn æren for bedre tider og lav ledighet.

Siv Dolmen / siv dolmen

– Vi er bekymra, Høyre og FrP er ivrige med å ta æren for bedre tider, og dette er et kutt for industrien på Vestlandet til fordel for skattekutt til Norges rikeste, sier stortingsrepresentant fra Rogaland, Torstein Tvedt Solberg.

– Jeg mener det er farlig å fjerne et av de viktigste verktøyene for å unngå oppsigelser for tidlig. Industrien trenger forutsigbarhet, og selv om vi går inn i bedre tider er det uheldig å fjerne en ordning vi vet fungerer for å holde folk i jobb og beholde kompetanse i bedriften, sier han.

Kutt i tiltak

Regjeringen vil også kutte arbeidsmarkedstiltakene med 340 millioner kroner.

– Vi skal glede oss over at ledigheten går noe ned og at flere er i arbeid, men vi har 113.000 ledige, og prognosen for neste år er fortsatt over 100.000 ledige. Det er veldig alvorlig, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen til NTB.

Han påpeker at den skjulte ledigheten som ikke framgår av ledighetstallene, kommer i tillegg.

– Da blir det helt feil å kutte tiltak som skal få flere i jobb, sier han til magasinet Fri Fagbevegelse