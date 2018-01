Norwegian fjerner muligheten for å velge sete gratis

– Fra mandag 15. januar 2018 vil passasjerene ikke lenger ha mulighet til å velge et bestemt sete ved innsjekking for dem som har LowFare-billetter som ikke har setebestilling inkludert på forhånd. Dersom du ønsker å velge et bestemt sete ved innsjekking, må du betale for dette ved innsjekk før avreise.

Det var reisenettstedet Finalcall som først fanget opp dette på flyselskapets Facebook-side.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian bekrefter endringen overfor Aftenposten.

– Alle får tildelt sete automatisk når man bestiller flybillett, og de som ønsker å sitte i sitt favorittsete betaler litt ekstra for det. For at samme praksis skal gjelde for alle, er det ikke lenger mulig å velge sete gratis når man sjekker inn på automat, opplyser han.

Gratis hos SAS, men bare ved innsjekk

Å velge sete når du bestiller en innenriksbillett i laveste priskategori («Low fare), koster fra 75 kroner hos Norwegian. Til USA, for eksempel, tar selskapet 250 kroner for denne tjenesten.

Hos SAS koster det 79 kroner for å velge sete ved bestilling. Dropper du dette gebyret, kan du velge sete gratis ved innsjekk et døgn før avreise.

Pressesjef Knut Morten Johansen i SAS opplyser til Aftenposten at selskapet ikke har noen planer om å endre dette.