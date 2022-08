Konkurransetilsynet ber kommuner ta konkurransehensyn

Konkurransetilsynet har sendt påpekning til en rekke kommuner, der de oppfordres til å fjerne regelverk som kan hindre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Flere kommuner har lokale bestemmelser som kan begrense etableringen av dagligvarebutikker, mener Konkurransetilsynet.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kommunene Bærum, Kongsberg, Tromsø, Bodø, Sandnes og Sola, samt fylkeskommunene Rogaland og Vestland, har i dag lokale bestemmelser som kan begrense etableringen av dagligvarebutikker, skriver Konkurransetilsynet på sine nettsider.

Blant annet har flere av kommunene forbud mot nyetablering av dagligvarevirksomhet innenfor enkelte byområder og/eller en bestemt avstand mellom dagligvarebutikker.

Tilsynet har tidligere sendt lignende påpekninger til kommunene Stavanger, Skien og Tønsberg.

– Konkurransetilsynet har forståelse for at kommunene og fylkeskommunene må ivareta mange ulike hensyn i arealplanleggingen. Ved å sende disse påpekningene oppfordrer vi imidlertid kommunene til å fremme konkurransen og bidra til at det blir flere valgmuligheter for dagligvarekundene, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Kommunene har frist til 6. september med å svare Konkurransetilsynet. Tilsynet har ikke mulighet til å tvinge kommunene og fylkeskommunene til å endre praksis.