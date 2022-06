Finans­tilsynet: Kraftig rente­økning kan gi betydelig bolig­pris­fall

– Mange husholdninger har svært høy gjeld i forhold til inntekten og boligens verdi. Disse er sårbare ved inntektsbortfall, økte utlånsrenter og boligprisfall, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Det kommer frem i Finanstilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn», som tar for seg utviklingen i finansnæringen, og utsiktene for finansiell stabilitet i lys av blant annet økt inflasjon og renteoppgang.

Tilsynet påpeker at boligprisene i Norge har økt mye over lang tid, og at prisnivået er vesentlig høyere enn før pandemien.

Boligprisene steg også mer enn ventet i mai, noe som øker risikoen for raskere renteoppgang.

Kan gi betydelig boligprisfall

– Lav rente over lang tid har vært en vesentlig årsak til boligprisveksten. En kraftig renteøkning kan utløse et betydelig fall i boligprisene.

– Dersom mange husholdninger må redusere sine kjøp av varer og tjenester samtidig, kan det få store negative ringvirkninger i økonomien og det finansielle systemet, sier Baltzersen videre.

Norges Bank har hevet renten tre ganger etter pandemien til 0,75 prosent, og har varslet ytterligere heving i juni. Renteoppgangen kommer som en normalisering etter pandemien og for å dempe den høyeste inflasjonen (prisstigningen) siden 2008.

Norske banker vil kunne rammes hardt

Prisene på næringseiendommer i Norge har også steget mye over mange år og er nå svært høye, skriver tilsynet.

– En sterk renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for bankene, sier Baltzersen.

Tilsynet har også testet hvor godt norske banker vil klare seg dersom verdensøkonomien går inn i en lengre periode med høy inflasjon, renteoppgang og lavere økonomisk vekst.

Testen viser at norske banker da kan bli hardt rammet.

I et slikt stresscenario svekkes husholdningenes økonomi kraftig, bedriftenes inntjening rammes hardt, og bankenes tap på utlån til ikke-finansielle foretak og husholdninger øker sterkt.

Kapitaldekningen i bankene vil da også falle betydelig. Nesten halvparten av bankene bryter de regulatoriske kravene til ren kjernekapital i løpet av stressperioden.

– Finanstilsynet forventer at bankene i sin kapitalplanlegging tar høyde for at det er betydelig usikkerhet om den økonomiske utviklingen. God soliditet er avgjørende for bankenes evne til å bære utlånstap og yte lån til kredittverdige kunder i nedgangstider, sier Baltzersen.