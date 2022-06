Helthjem og Wolt satser på superrask levering av bruktvarer

Ting har roet seg for netthandelen etter en voldsom vekst under pandemien. Helthjem og Wolt vil få fart på sakene med hjemlevering av bruktvarer på en halvtime.

Wolt-sjef Elisabeth Stenersen og Helthjem-sjef Anders Lunde Angen lanserer ny fellestjeneste i midten av juli.

Schibsted-selskapet Helthjem hadde et omsetningsfall på 15 prosent i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i pandemiåret 2021.

Daglig leder Anders Lunde Angen sier at dette var forventet, fordi folk har startet å handle i fysiske butikker igjen.

– Under pandemien hadde vi en historisk høy andel netthandel i Norge, den hadde falt med 12 prosent ved utgangen av april, sier Angen til E24.

Nå satser hjemleveringsselskapet med et annet hjemmeleveringsselskap, Wolt, for å gjøre noe med saken.

– Vi er opptatt av å være innovative for å være mer attraktive blant kundene våre, så dette er en av flere ting vi nå jobber med, sier Angen.

De to selskapene går sammen og satser på lynraske leveringstider på bruktvarer kjøpt gjennom Schibsted-selskapet Finn og Tise.

Selskapene hevder samarbeidet vil gjøre at folk skal få varene hjem på døren innen 30 minutter.

– Vi når hele Norge over natten. Vi har imidlertid ikke et rigg for å levere superraskt, men det har Wolt. Vi kunne gjort dette selv, men de gjør dette hver dag allerede. Å bruke eksisterende kapasitet i distribusjonsnettet i Norge er rasjonelt både økonomisk og i et miljøperspektiv, sier Helthjem-sjefen.

Vil få gutta til å handle brukt

Angen forklarer at dette er del av Helthjems satsing på sirkulærøkonomi og håper samarbeidet vil bidra til å gjøre brukthandling enda mer tilgjengelig for folk.

Og spesielt en gruppe håper han vil bite seg merke i den nye tjenesten.

– Vi ser at det er spesielt gutta som er opptatt av å få levert varer rask, mens det er kvinner som er mest ivrige på brukthandel. Så jeg håper dette vil bidra til at flere mannfolk handler brukt, sier Angen.

Norge først ut

Ekspresstjenesten skal rulles ut i midten av juni og det er Stor-Oslo-borgere som er de første prøvekaninene.

– Norge er først ut av 23 Wolt-land med en leveringsløsning mellom privatpersoner. Så vidt vi vet er dette unikt i det norske markedet, sier daglig leder i Wolt Norge Elisabeth Stenersen.

Levering enkelte steder kan ta lengre tid

– Hvordan kan dere garantere at folk vil ha varene på døren innen 30 minutter?

– Wolt leverer som standard innen 30 minutter, men det kan være enkelte steder det vil ta noe lengre tid. Men kjøper du en bruktvare innenfor en radius på 8 kilometer, skal den komme på 30 minutter, sier Angen.

Helthjem-sjefen sier at kundene vil kunne følge varene sine i Wolts systemer.

Det vil i første omgang koste 99 kroner å få ekspresslevering på 30 minutter. Prisen vil muligens bli justert basert på betalingsvilje og de faktiske kostnadene det innebærer å levere tjenesten, opplyser Angen i Helthjem.

Forberedt på å utvide

Skulle det bli kjempesuksess er de to selskapene klare for å rulle ekspresstjenesten ut i de ni andre byene Wolt opererer i, Bergen, Kristiansand, Lillestrøm, Sandnes, Sandvika, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Tønsberg.

– Hva med folk alle andre steder i Norge?

Helthjem og Wolt-sjefene er klare til å rulle ut 30-minuttslevering også andre steder i Norge.

– De har heldigvis en god Helthjem-levering slik det allerede er i dag. Så er det slik at når vi bruker partnere, så er vi prisgitt hvor de holder til. Det er også slik at det er større kundegrunnlag for å lansere innovative løsninger i de store byene. Så kan vi håpe at en fremtid med mer netthandel vil kunne føre lignende konsepter også til mer grisgrendte strøk, sier Angen.

Så langt har Helthjem bare investert i noe mer teknologi for å få tjenesten opp og gå, men de er også klare for å ansatte flere om de må.

– Vi betaler Wolt for det det koster å levere tjenesten, så blir det oppskalering betaler vi også for den. Dette er likevel vinn-vinn for alle parter. Det blir mer jobb og høyere inntekter for Wolts bud, det gir inntekter til Wolt og i tur også til Helthjem, sier Angen.

Helthjem eies av medieselskapene Schibsted og Polaris, med førstnevnte som majoritetseier. Det finske oppstartsselskapet Wolt ble på tampen av fjoråret kjøpt opp av den amerikanske giganten Doordash for nærmere 70 milliarder kroner.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet på lik linje som Helthjem og Finn. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.