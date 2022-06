Snusing kan påvirke sæden

Menn som snuser kan ha ti prosent lavere mulighet til å bli far, viser en svensk studie.

NTB

Snusere har omtrent 25 prosent mindre sædceller enn dem som ikke snuser, viser studien fra Skånes universitetssykehus og Lunds universitet.

– Det mest interessante er at dette kan brukes på fertilitetsklinikker og hjelpe personer med å få barn, sier overlege Jonatan Axelsson.

Han mener fertilitetsklinikker bør råde menn til å droppe snusen hvis de sliter med å få barn.

Axelsson understreker at det er behov for flere studier for å avklare om det er en årsakssammenheng mellom snusing og spermkvaliteten. Andre faktorer kan spille inn.

– Kosthold kan spille en rolle og det er vanskelig å utelukke at en sånn faktor har spilt inn i resultatet, sier han.

Tidligere studier har gitt motstridende resultater. I to av tre tidligere studier ble ikke snusing koblet til menns fertilitet. Axelsson påpeker at deres studie har vært mer omfattende enn de tidligere studiene.

613 menn har deltatt i studien og av dem var det 112 snusere.