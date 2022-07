Sterke tall fra Equinor

Norges oljekjempe, Equinor, leverer kraftig resultatvekst etter et kvartal med svært høy oljepris.

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef i Equinor Anders Opedal

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Oljekjempen Equinor leverer et justert resultat før skatt på 17,6 milliarder dollar, mot 4,64 milliarder til samme tid i fjor, ifølge kvartalsrapporten som ble publisert onsdag.

Justert resultat etter skatt ble 5,0 milliarder dollar, opp fra 1,58 milliarder i samme periode i fjor.

På forhånd anslo analytikerne som følger selskapet at Equinor ville levere et justert resultat før skatt på 16,9 milliarder dollar (167 milliarder kroner) i andre kvartal, fra 4,64 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Equinor og analytikerne fokuserer særlig mest på selskapets justerte resultat før skatt. I dette tallet er engangseffekter og støy luket ut, for å gi et bedre bilde av den egentlige utviklingen i selskapets finanser enn det bunnlinjen gjør.

– Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet. Equinor gjør sitt beste for å sørge for sikre og pålitelige energileveranser til Europa, samtidig som vi fortsetter å investere i energiomstillingen, sier Equinor-topp Anders Opedal.

De siste kvartalene har selskapet levert svært sterke tall, etter skyhøye gasspriser og høye oljepriser. I første kvartal endte det justerte resultatet på rekordhøye 18 milliarder dollar.

Øker utbytte

Equinor øker det ekstraordinære utbyttet til 0,50 dollar per aksjer, opp fra 0,20 dollar per aksje. Kontantutbyttet ligger fast på 0,20 dollar per aksje.

Det tilsvarer henholdsvis rundt seks milliarder norske kroner i utbytte og 22 milliarder kroner i ekstraordinært utbytte. Totalt ender utbyttet på omtrent 28 milliarder kroner.

Selskapet øker tilbakekjøpet av aksjer for 2022 fra fem milliarder dollar til seks milliarder dollar. I tillegg har styret bestemt seg for å starte en tredje transje for tilbakekjøp av aksjer på 1,83 milliarder dollar.

Egenproduksjonen i kvartalet kom inn på 1,984 millioner fat, noe lavere enn anslaget fra analytikerne på 2.003 millioner fat. Selskapet skylder på bortfall av produksjon i Russland som årsak til fallet.

Vekst i fornybar

Fornybarsegmentet leverte 15 prosent høyere kraftproduksjon sammenlignet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av produksjonen fra solkraftverket Guanizuil IIA i Argentina, skriver selskapet.

– Vi har tatt nye, viktige skritt med lavkarbonporteføljen for å hjelpe kunder med avkarbonisering. Investeringer i det britiske kraftselskapet Triton Power og batterilagringsselskapet East Point Energy i USA, vil utvide vårt tilbud av energiløsninger og utgjøre viktige byggesteiner i nye verdikjeder, sier Equinor-sjefen.

Produksjonene av fornybar faller til 325 gigawattimer sammenlignet med 511 gigawattimer første kvartal i i år. I andre kvartal 2021 lå fornybarproduksjonen på 283 gigawattimer.