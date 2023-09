Fra garasje til verdensherredømme: – Usikkert hvordan det skulle gå

Verdens fjerde største selskap ferier 25-årsdag denne uken. Men klarer teknologiveteranen å henge med fremover?

Google gründerne Sergey Brin og Larry Page i 2001, tre år etter de etablerte Google.

Kopier lenke

Kopier lenke

Ved årsskiftet kom det mørke skyer på Google-himmelen.

OpenAI sjokkerte verden med deres «ChatGPT». En kunstig intelligent samtalepartner som ga menneskelignende svar på spørsmål brukerne stilte. Like etter lanserte Microsoft en AI-drevet modell til sin søkemotor Bing.

Og å svare på spørsmål er kjernen i Googles forretningsmodell.

– Det var mye frykt rundt årsskiftet. Markedet ble usikkert på hvordan det skulle gå med Google fremover, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

Tjente kjapt penger

Tiden før Google blir fjernere og fjernere. Leksikonsamlingen beholdes fordi den gjør seg i bokhyllen eller for å minnes en svunnen tid.

Da Larry Page og Sergey Brin registrerte Google.com-domenet for 25 år siden, var det nok vanskelig å forutse hvor enorm påvirkning deres søkemotor skulle ha på verden.

Eller kanskje det var nettopp det de visste. Visjonen var intet mindre enn å «organisere verdens informasjon og gjøre den universelt mer tilgjengelig og brukbar».

I 1999 behandlet Google allerede 500 000 søk hver dag. I dag skjer det rundt 8,5 milliarder søk daglig.

Utviklingen viste seg også raskt på både topp- og bunnlinjen til selskapet.

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea. Næss forvalter fondet «Nordea Stabile aksjer» hvor Google-eier Alphabet er største enkeltaksje.

– Det som er fascinerende med Google som oppstartsselskap, var at det så raskt tjente penger, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

Etter tre år gikk selskapet med overskudd, forteller Næss. Til sammenligning tok det Tesla 18 år å bli lønnsom.

Aksjekursen har også vært hyggelig, for å si det forsiktig. Siden børsnoteringen i 2004 har aksjen steget i underkant 6000 prosent til toppnoteringen på rundt 150 dollar, som ble nådd i februar i fjor. Det tilsvarer en oppgang på rundt 24 prosent årlig, ifølge Næss.

Startet i en garasje

Som alle ekte teknologieventyr startet Googles reise på et universitet og i en garasje.

De to Stanford-studentene, Larry Page og Sergey Brin, begynte utviklingen av søkemotoren, den gang kalt «Backrub», fra sine studentboliger i 1995. De omdøpte raskt produktet til Google, inspirert av det matematiske ordet for det gigantiske tallet 10¹⁰⁰.

Etter at en ivrig investor satset 100.000 dollar på de to gründerne i 1998 – flyttet de inn Susan Wojcickis garasje. Hun skulle senere bli ansatt nummer 16, og toppsjef i YouTube.

Videoen under er filmet av Googles ansatt nummer seks, Harry Cheung, og viser hvordan disse garasje-kontorene så ut i 1998.

I dag har Google kontorer over hele verden, med hovedkontor på 200.000 kvadratmeter i Silicon Valley.

En pinlig start på AI-racet

Noen måneder etter at ChatGPT tok verden med storm, hadde Google en noe mislykket lansering av chatteroboten «Bard», hvor Bard svarte feil på spørsmål.

Selskapsverdien falt med 100 milliarder dollar like etter lanseringen.

– Det var en pinlig start for de, sier Næss.

Han forteller at Google har vært nølende til å lansere på AI-boter, nettopp fordi de truer selskapets eksisterende forretningsmodell.

Administrerende direktør Sundar Pichai i Alphabet og Google på konferansen I/O i mai. Her lanserte han en rekke AI-produkter.

Men nå har Google tråkket på gasspedalen.

I mai annonserte toppsjef Sundar Pichai at Google har integrert sin AI-teknologi i over 15 produkter, blant annet i Google Maps og Gmail. Og oppstartsproblemene med Bard skal være i orden.

Google-gründer Sergey Brin, som forlot selskapet i 2019, er nå tilbake for å jobbe med AI, ifølge Wall Street Journal.

– Google ligger godt an i AI-racet, sier Næss.

En annen fordel er Googles tilgang på data, som er et stort fortrinn i AI-konkurransen, forklarer Næss.

Folk googler fortsatt

I løpet av våren har himmelen klarnet for Google. I juli rapporterte selskapet et solid overskudd. Inntektene hadde steget med syv prosent i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.

Aksjen har steget 50 prosent så langt i år.

– Man ser at folk fortsatt googler, sier Næss.

AI-søkemotorer har tatt en beskjeden markedsandel, forklarer han. 92 prosent av alle globale søk skjer fortsatt på Google.

Bing sin andel har derimot falt fra 3,3 prosent i fjor, til 3,0 prosent i august.

Utfordringer

Men fremtiden er langt fra sikret for teknologigiganten.

I USA bruker stadig flere mennesker plattformer som Amazon og TikTok for å hente informasjon, skriver The Economist.

I tillegg er det usikkert hvordan selskapene skal tjene penger på AI-boter.

AI-søk koster betydelig mer datakraft, noe som fører til lavere marginer. Samtidig blir det vanskelig å integrere reklame i chatterobotene – og annonseinntekter er Googles viktigste inntektskilde.

– Det er en utfordring, sier Næss.

I 2022 kom 80 prosent av Googles inntekter fra annonser.

Kan Alphabet bli mer enn annonser?

Ifølge The Economist har Google lenge vært klar over at selskapets avhengighet til annonseinntekter vil bli en utfordring.

Det var hovedgrunnen til etableringen av morselskapet «Alphabet», som skulle inkludere flere inntektsben å stå på.

Et av de er Google Cloud, som leier ut datalagring til store kunder som Apple og Airbnb. I 2025 viser estimater at annonseinntektene vil stå for 76 prosent, fordi cloudvirksomheten øker, ifølge Næss.

Alphabet er verdens fjerde største selskap målt i markedsverdi. Bare Apple, Microsoft og Saudi Aramco er større.

Men forenklet er Alphabet fortsatt kun Google og YouTube, forklarer Næss. De andre forretningsområdene til Alphabet utgjør 0,4 prosent av omsetningen til selskapet.

Det store spørsmålet fremover er om Alphabet klarer å løsrive seg fra annonseinntektene, vokse de nye delene av selskapet – og å være like innovative og fleksible i møte med AI som de var for 25 år siden.