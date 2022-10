Beyonder og Morrow får 325 mill. i lån og tilskudd

Innovasjon Norge gir batteriselskapene Beyonder og Morrow til sammen 325 millioner kroner i lån og tilskudd. – Veldig kjekt, sier batterigründer.

Svein Kvernstuen er gründer og konsernsjef i Beyonder.

Lånene er på 150 millioner til Morrow Batteries og 100 millioner til Beyonder, og gis under en ny ordning kalt Grønt vekslån. I tillegg får Morrow tilskudd på totalt 75 millioner.

Det opplyser Innovasjon Norge i en melding.

– Dette er en kjempenyhet, sier næringsminister Jan Christian Vestre ifølge meldingen.

– Jeg er veldig glad for at Beyonder og Morrow nå får nytte av ordninga, slik at de kan videreutvikle sine prosjekter og tiltrekke enda mer privat kapital, sier han.

– Veldig kjekt

Beyonder utvikler battericeller basert på sagflis, og er basert i Rogaland. Treflis skal brukes til aktivt karbon i batteriene, i stedet for kobolt og nikkel. Pengene fra Innovasjon Norge skal gå til å videreutvikle og kvalifisere teknologien.

Gründer og konsernsjef Svein Kvernstuen i Beyonder er fornøyd med lånet fra Innovasjon Norge.

– Dette syns vi er veldig kjekt. Det er jo et offentlig risikolån, og dermed en risikoavlastning, som gjør at vi kan få på plass nødvendig kapital for å jobbe videre med det prosjektet vi holder på med, sier Kvernstuen til E24.

Beyonder er i gang med en produksjonslinje i liten skala i Sandnes, og har fått opp et bygg og skal ha på plass en maskinpark på samme sted for å teste og oppskalere teknologien videre.

– For kommersiell produksjon har vi sikret oss tomt på Norges største ferdigregulerte industritomt ved Haugalandet næringspark. Der finnes det allerede nødvendig infrastruktur, med dypvannskai og veier, og det jobbes også med tilgang på store mengder grønn og fornybar kraft inn til området, sier Kvernstuen.

Skal videreutvikle teknologien

Morrow Batteries er basert i Agder, og skal bruke pengene på et pilotprosjekt som skal sikre mer bærekraftige litium-ion-batterier.

– Begge bedriftene utvikler ny teknologi, dermed tar det lang tid før de får betydelige inntekter. Med Grønt vekstlån kan vi dele risiko med bedriftene og bidra til at de får de mulighetene de trenger til å fremstille batterier verden trenger, på nye måter, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Det startes for tiden mange batteriselskaper over hele verden, og det er usikkert hvilke som vil lykkes. Det er ifølge Innovasjon Norge «høy risiko» ved satsingene til Morrow og Beyonder.

– Begge de to bedriftene som nå får nye lån kan ta en betydelig rolle og markedsandel i dette voksende markedet, derfor er dette en viktig, langsiktig satsing for oss, sier styreleder Gunnar Bovim i Innovasjon Norge.

Tidligere har også batteriselskapet Freyr som er basert i Mo i Rana fått støtte fra Innovasjon Norge.