Ny Vipps-rekord på 17. mai

Med over 2,7 millioner betalinger 17. mai satte Vipps ny rekord for antall transaksjoner i løpet av et døgn.

Vipps satte ny døgnrekord 17. mai.

NTB

Til sammen ble det gjennomført 2.702.000 Vipps-betalinger i løpet av 17. mai. Den forrige rekorden var på 2.504.000 transaksjoner og ble satt for nøyaktig ett år siden, på nasjonaldagen i fjor, skriver Vipps i en pressemelding.

Størst betalingstrykk var det rett før klokken 13. Da ble det gjennomført 8400 Vipps-betalinger i minuttet.

Vipps opplevde også problemer en kort stund 17. mai. Tjenesten varslet om problemet klokka 11.54 og skrev at det var løst klokka 12.02.