Nye tall: Aftenbladet øker opplaget

Stavanger Aftenblad har nå et opplag på 62.609. Tallet øker.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen i Stavanger Aftenblad. Her under en presentasjon midt i redaksjonens lokaler i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Tarald Aano Redaktør

Opplagstallet økte med 201 fra forrige måling i regi av Mediebedriftenes Landsforening, MBL, og det er de digitale abonnentene som bidrar til økningen. Opplagstallet inkluderer følgende abonnement: Komplett, helg og digitalt, i tillegg til løssalget.

Aftenbladet opplever et enormt behov for informasjon i disse tidene.

– Lesingen digitalt har nærmest doblet seg de siste ukene. Folk vil holde seg oppdatert på koronapandemien. Interessen for utviklingen regionalt er naturligvis størst, men vi ser tydelig at leserne følger utviklingen nasjonalt og internasjonalt, sier nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen i Stavanger Aftenblad.

Journalistikk koster

– Vi opplever at enkelte stiller spørsmål ved betalingsløsningen vår på Aftenbladet.no. Journalistikk koster penger. Vi har flere journalister som oppdaterer tall fra kommunene, som innhenter informasjon som ikke er tilgjengelig åpent, som bearbeider og sammenstiller data og som stiller spørsmål på vegne av samfunnet. Vi har reportere og fotografer ute i felt, vi har døgnbemanning, og vi redigerer sammen nasjonale og internasjonale saker. Det tar tid og krever kompetanse. I tillegg må det sies at papiravisen alltid har kostet penger, som andre ting i samfunnet, legger Gundersen til.

De nye nasjonale tallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ble presentert tirsdag. Tallene viser at stadig flere kjøper digitalt abonnement hos avisene. 42 prosent av alle abonnement er heldigitale.

– Tre av fire aviser kan vise til opplagsvekst. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier opp for nedgangen på papir. Det er gledelig at totalopplaget vokser, det viser at folk er villige til å betale for norsk redaksjonelt innhold, sier administrerende direktør Randi Øgrey i MBL.

Det totale opplaget for norske aviser går fram med 2,5 prosent fra første til andre halvår i 2019, til 2,35 millioner abonnenter. Rene digitalabonnementer øker med 12 prosent til 985.000, eller altså 42 prosent av alle abonnement.

Rene papirabonnementer går ned og tilsvarer omtrent 8,5 prosent av det totale opplaget.

VG størst

VG, medregnet papiravis og VG+, er Norges største etter opplag tett fulgt av Aftenposten, med henholdsvis 265.000 og 248.000. Dagbladet har totalt 104.000 abonnenter og følges av Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Nedgang for magasinene

Totalopplaget for norske magasiner var 1,4 millioner i 2019, en nedgang på 4,8 prosent fra 2018.

– Det er bekymringsfullt at nedgangen for magasinene fortsetter, selv om den er noe lavere enn den har vært de siste årene, sier Øgrey i MBL.

Hjemmet er Norges største magasin med et opplag på 127.000. Se og Hørs tirsdagsutgave (95.000) og Familien følger nærmest (71.000).

Avisene i Rogaland

Opplagstallene for avisene i Rogaland er (økningen i parentes):

Stavanger Aftenblad 62.609 (+201)

Haugesunds Avis 21.177 (+350)

Jærbladet 12.849 (+264)

Dalane Tidende 7385 (+254)

Sandnesposten 6904 (+291)

Strandbuen 4914 (+87)

Rogalands Avis 4038 (+27)

Solabladet 3870 (+64)

Gjesdalbuen 3327 (+86)

Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 3442 (+41)

Ryfylke 2327 (+32)

Suldalsposten 2212 (-14)

Tysvær Bygdeblad 2163 (-2)

Øyposten 1316 (+33)