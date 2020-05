Fjord Line sikres videre drift

Fjord Line har mistet 90 prosent av inntekter under koronakrisen. 700 millioner kroner sikrer drift.

KRISTIANSAND: – Statens kontantstøtteordning, ny finansieringsplattform og kraftige kostnadstiltak gjør at Fjord Line kan videreføre sine ambisjoner for de kommende årene, opplyser selskapet i en pressemelding.

Konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line sier at 2019 var et rekordår for selskapet både i omsetning og resultat.

– At vi allerede nå har sikret driften gjennom denne krisen viser at eiere, banker, långivere og andre leverandører og samarbeidspartnere har stor tro på vår forretningsmodell og våre ambisiøse mål for fremtiden, sier han.

Effekten av statens kontantstøtte, eierkapital, avdragsutsettelser og renteakkumulering er beregnet til over 700 millioner i positiv kontantstrøm for 2020.

– Vi er en sesongbedrift som tjener våre penger i sommerhalvåret. Dette året vil trafikken mellom Norge, Danmark og Sverige være svært liten, selv om vi håper at landegrensene åpnes noe når vi kommer ut i juni. Uansett vil vi komme oss igjennom 2020 og være klare for et mer normalt år i 2021. Vi er nå på mer trygg grunn, sier Ternblom.