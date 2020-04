Skipsreder Arne Alexander Wilhelmsen er død

Skipsreder og grunnlegger av Royal Caribbean Cruises, Arne Alexander Wilhelmsen, døde lørdag i Palma i Spania, 90 år gammel, opplyser rederiet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Arkivbilde av Arne Wilhelmsen tatt i 2000. Foto Per Løchen / NTB scanpix

NTB

Royal Caribbean Cruises beskriver Wilhelmsen som en visjonær strateg i den moderne cruiseindustrien som hadde vedvarende innflytelse på selskapet helt fra starten.

– I en tid hvor resten av verden anså cruisereiser som en nisje for gamle transatlantiske ruter, så Arne alle muligheter for vekst som bød seg. Han hadde en visjon for den moderne cruiseindustrien, da hele «industrien» kan ha bestått av et dusin skip totalt, sier styreleder og administrerende direktør Richard Fain i Royal Caribbean Cruises i en pressemelding.

– Klokskap

Wilhelmsen vokste opp i et shippingmiljø og jobbet som skipsmegler i New York da han i 1954 gikk inn i familieselskapet Anders Wilhelmsen, hvor han ble president i 1961. I 1969 gikk selskapet sammen med de to norske rederiselskapene I.M. Skaugens Rederi AS og Gotaas-Larsen AS om å etablere Royal Caribbean Cruise Line, i dag verdens nest største cruiserederi.

– Arne hadde en stødig tilstedeværelse og var en kilde for klokskap i vårt styre gjennom flere tiår. Og i 2003, da han var klar til å tre tilbake, ble han etterfulgt av sin sønn, Alex, som har båret Wilhelmsen-familiens engasjement videre ved å styre vårt selskap inn i sitt sjette tiår, sier Fain.

Arne Wilhelmsen er sønn av Anders Wilhelmsen som grunnla familieselskapet helt tilbake i 1939, og som i dag heter Awilhelmsen. Selskapet ble rundt årtusenskiftet redefinert fra rederi til investeringsselskap. Konsernet var i en årrekke involvert i både oljeserviceindustrien og eiendomshandel.

Blant Norges rikeste

Arne Wilhelmsen ble på Kapitals liste over Norges rikeste personer i 2019 rangert på en åttende plass med en formue på 30,5 milliarder kroner. Han har også figurert på Forbes' liste over verdens dollarmilliardærer.

Ifølge Forbes tjente Wilhelmsen minst 500 millioner dollar i 2008 da China Oilfield Services sikret seg drillselskapet Awilco Offshore, som nordmannen hadde en eierandel på 40 prosent i.

Utenom rederlivet påtok Wilhelmsen seg også både private og offentlige verv, blant annet for Høyre i Bærum kommunestyre, i Nordisk Skibsrederforenings og Norges Rederiforbunds hovedstyrer, i Norge-Amerika-foreningen og i Morgenbladet, ifølge Store Norske Leksikon. Han hadde i tillegg styre- og representantskapsverv innen bank og assuranse.

Han ble i 2005 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for «samfunnsgagnlige virke.», og er dessuten kommandør av Finlands løves orden og ridder av Æreslegionen.