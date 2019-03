Renteheving skremmer ikke folk på oljekysten

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenten for andre gang på et halvt år.

43 prosent av de som er bosatt i Rogaland og Agder sier at de ikke er bekymret for at renten skal stige. Det er 8 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet, ifølge en undersøkelse som Respons Analyse har utført på oppdrag av Lån.no.

– Overraskende tall

– Dette synes vi er veldig overraskende tall. Med oljekrisen friskt i minne hadde vi i hvert fall ikke sett for oss at Sørvestlandet skulle komme ut som mer positivt enn resten av landet, sier økonom og fagansvarlig i Lån.no, Gulbrand Øverbye i en pressemelding.

46 prosent av de spurte på Sørvestlandet svarer at de er bare litt bekymret for en renteøkning. Dette er syv prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Bare trønderne kan hamle opp med sørvestlendingene når det kommer til fremtidsoptimisme, men ingen andre landsdeler kan skilte med så mange som svarer at de ikke er bekymret i det hele tatt for at renten skal stige.

– Med andre ord kan vi nok slå fast at optimismen er tilbake på Sørvestlandet. Det må jeg si at vi unner dem etter noen tunge år med nedskjæringer og stigende arbeidsledighet, sier Øverbye i pressemeldingen.

Lån.no er en uavhengig sammenligningstjeneste av lån fra en rekke norske banker.

Lite bekymring over hele fjøla

Den generelle tendensen blant befolkningen er at bekymringen er liten til moderat. 35 prosent av de spurte svarer at de ikke er bekymret i det hele tatt, mens 53 prosent er litt bekymret. Kun 12 prosent er ganske eller veldig bekymret.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse. Undersøkelsen var nettbasert, og det kom inn svar fra 1004 respondenter mellom 31. oktober og 9. november i fjor.