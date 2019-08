Årets verste dag på Oslo Børs

Fallet startet for alvor i 14.30-tiden. Børsen var da ned over 2 prosent etter et bredt fall i aksjeverdiene. Indeksen endte med en nedgang på 2,39 prosent, som er den største nedgangen hittil i år, ifølge E24.

Ved endt børsdag var det nedgang blant alle de mest omsatte selskapene. Størst nedgang hadde Yara med 3,8 prosent og DNB med 3,3 prosent. Også Hydro (-3,2), Equinor (-3) og Telenor (-0,3) endte ned.

Også selskapene Aker BP (-4,3) og DNB (-3,2) var blant de store selskapene som endte med nedgang onsdag.

Oljeprisen falt

Prisen på et fat nordsjøolje hadde falt under 60 dollar og var ved 16,30-tiden onsdag ned snaut 3 prosent til rundt 59,4 dollar. Prisen på amerikansk lettolje (WTI) har gått kraftig ned. Et fat omsettes for 54,82 dollar, ned 2,28 dollar.

I alle sektorer på Oslo Børs var det et flertall av selskaper med nedgang. Aller størst nedgang hadde entreprenørselskapet Seadrill som gikk ned 16,5 prosent.

Størst nedgang var det i energisektoren, som endte ned 3,6 prosent.

På en mørk børsdag ble banken BRAbank dagens vinner, med en oppgang på 10 prosent.

Tysklands økonomi krymper

Fallet på hovedindeksen reverserer tirsdagens oppgang på 0,9 prosent – en utvikling som ble satt i sammenheng med nyheten om at USA utsetter innførsel av økte tollsatser på en rekke kinesiske varer – og vel så det.

Ferske tall fra Tyskland onsdag viste at landets økonomi krympet med 0,1 prosent i andre kvartal. Fenomenet tolkes som et resesjonsvarsel. Samtidig kommer det meldinger fra USA og Storbritannia om svake renteutsikter.

Samtidig ble det i Kina offentliggjort svake tall for industriproduksjon, forbruk og investeringer i juli.

Nedgang i Europa, USA og Asia

I USA falt aksjekursene da børsene åpnet i New York onsdag. Dow Jones-indeksen sank over 1 prosent.

En drøy time senere hadde indeksen falt 1,7 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen lå over 2 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før.

Også blant de viktigste børsene i Europa var det nedgang. DAX 30 i Frankfurt endte ned 2 prosent, CAC 40 i Paris endte ned 1,9 og FTSE 100 i London endte ned 1,5.

I Asia stengte Nikkei-indeksen i Tokyo ned 0,9 prosent, mens Hang Seng i Hongkong endte ned 0,1.

Onsdag svekket den norske kronen seg med 0,04 prosent mot euro. 1 euro koster nå 10 kroner. Mot amerikanske dollar styrket kronen seg med 0,3 prosent, noe som innebærer at 1 dollar koster 8,94 kroner.