Lego-familien vil kjøpe Legoland tilbake for 64 milliarder kroner

Familieselskapet Kirkbi, grunnleggerne av Lego i 1932, vil sammen med investeringsfondet Blackstone og et canadisk pensjonsfond kjøpe hele Merlin Entertainment, et britiskbasert selskap som eier 120 underholdningsparker, deriblant de fem Lego-parkene som finnes, og hoteller over hele verden.

Kirkbi eier fra før 29 prosent av Merlin, men vil nå gå inn for å kjøpe opp hele selskapet, ifølge Financial Times , som har snakket med flere personer som har kjennskap til prosessen.

Oppkjøpet er ventet å ha en prislapp på om lag 6 millioner pund, omtrent 64 milliarder norske kroner. I det siste regnskapsåret hadde Merlin en omsetning på 18,3 milliarder kroner og et overskudd før skatt på drøyt 3 milliarder kroner. Legoland-delen omsatte for 6,8 milliarder kroner.

Nyheten om det planlagte oppkjøpet kan komme så tidlig som fredag morgen.