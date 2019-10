Årets elbilsalg har allerede passert fjoråret

I september alene ble det solgt rundt 6.000 nye elbiler, ifølge tallene som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) la fram nylig. Det utgjorde godt over halvparten av nybilsalget.

– Dette viser at avgiftsfritakene for elbil virker etter intensjonen. Samtidig haster det med å få på plass en ladeinfrastruktur som står i stil med veksten i elbiler. Vi i NAF er bekymret for at det er for få ladepunkter og at de som finnes lader for langsomt, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Han konstaterer at toppene i salget av elbiler kommer med hver store transport av Tesla Model 3.

– Andre bilmerker har også fått skikk på leveransene av elbiler. Det hjelper også godt på de gode salgstallene, sier Sødal.