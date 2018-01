Flere hotellgjester, men lavere rompriser

Dette viser hotellstatistikken for 2017 fra Wiederstrøm Hotel Consulting.

– Det er nok for tidlig å friskmelde hotellmarkedet i Stavanger-regionen, men totalt viser statistikken en positiv utvikling også her, som i resten av landet, sier Peter Wiederstrøm.

At romprisene synker samtidig med at etterspørselen øker, forklarer han med at det alltid er et etterslep i forholdet pris og etterspørsel, også når markedet går opp.

Oppsving for hotellene i Rogaland

– Når nedgangen starter, vil det ta en stund før prisene reforhandles og justeres ned. Det samme ser vi når markedet er på vei opp igjen, sier Wiederstrøm.

Rogaland er billigst

Tallene for Stavanger-regionen omfatter hoteller både i Stavanger, Sandnes, Sola og Jæren.

Stavanger-regionen endte på et rombelegg på 50 prosent i 2017, mot rundt 47 prosent i 2016. Den gjennomsnittlige romprisen sank derimot fra 900 kroner i 2016 til rundt 870 i 2017. Av de 11 norske storbyregionene som er omfattet av undersøkelsen, er det bare Haugesund som har en lavere gjennomsnittlig rompris enn Stavanger.

Haugesund kunne for øvrig notere seg for den høyeste prosentvise veksten i antall solgte rom i hele landet i fjor.

Statistikken viser at hotellåret 2017 var et solid år for landets storbyhoteller. 9 av 11 byene hadde vekst i antall solgte rom, og 9 av 11 byer kunne vise til stabile eller økte rompriser.

Hovedtendenser:

Oslo med Fornebu hadde både høyeste rompris og rombelegg.

Kristiansund hadde lavest rombelegg.

Stavanger-regionen hadde den svakeste romprisutviklingen.

Bergen økte hotellromkapasiteten med 30 prosent, og samtidig steg romprisene med 3,3 prosent.

Atlantic får konsekvenser

Samtidig viser statistikken at Stavanger-regionen gikk på en skikkelig smell i desember. Mens Tromsø hadde et belegg på 72,1 prosent denne måneden, var tilsvarende tall for Stavanger-regionen 29,5 prosent.

– Jeg tror nesten aldri jeg har sett et så lavt rombelegg for en storby i en måned. Desember er tradisjonelt ikke noen god hotellmåned i Norge, men dette var dramatisk, sier Wiederstrøm.

En logisk forklaring på dette er at Radisson Atlantic åpnet dørene for hotellgjester igjen i slutten av november, og dermed økte den totale hotellkapasiteten i distriktet betraktelig.

Tromsø hadde både høyest rombelegg og de høyeste prisene i desember 2017. Ifølge Wiederstrøm skyldes dette en voldsom vekst i såkalt nordlys-turisme til byen.