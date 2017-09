Kleskjeden Moods of Norway er konkurs

Moods of Norway har i lang tid slitt med dårlig lønnsomhet. Resultatet før skatt i 2016 ble på minus 30 millioner, skriver selskapet i en pressemelding.

– Moods of Norway har vært et fantastisk, norsk gründereventyr i 11 av de 14 årene selskapet har eksistert. Vi vil takke alle som har vært med oss på denne ferden. Vi skulle av hele vårt hjerte ønske at dette eventyret fikk en lykkelig slutt, sier Moods-gründer og designer Simen Staalnacke.

Blant årsakene til den svekkede lønnsomheten, nevnes selskapets internasjonale satsing og varekostnader i amerikanske dollar, samt valutaeksponeringen som nå har ytterligere forverret en fra før presset økonomisk situasjon.