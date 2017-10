Samsung-sjef gir seg

– Med den store krisen mener jeg tiden har kommet for selskapet å begynne på nytt med nytt og ungt lederskap for å svare på utfordringene i den raskt skiftende IT-bransjen, sier Kwon i en uttalelse.

65 år gamle Kwon har vært Samsungs ansikt utad i fraværet av Lee Jae-yong, arvingen til Samsung-gruppen. Lee ble dømt til fem års fengsel for bestikkelser i forbindelse med korrupsjonsskandalen som felte Sør-Koreas president Park Geun-hye tidligere i år.

Nyheten kommer samme dag som selskapet annonserte at det forventer en kraftig økning i overskuddet i tredje kvartal – en vekst nær tre ganger så stor som året før. I delårsrapporten for juli til september anslår selskapet et overskudd på rundt 12,8 milliarder dollar, rundt 100 milliarder kroner. Omsetningen anslås å ha steget rundt 29,7 prosent, ifølge Samsung.

Til tross for de gode tallene slo Kwon fast at selskapet trenger en ny leder nå mer enn noensinne.

Endelige tall kommer senere i oktober, melder selskapet.