TIL-topp slår alarm: – Handler om å redde neste måned

I mange år har Trond Mohn og Sparebanken Nord-Norge berget TIL. Nå må klubben klare seg selv. Og spillersalg blir trolig en viktig del av løsningen.

BEKYMRET: Daglig leder Øyvind Alapnes (til høyre) sier TIL har store problemer med likviditeten om dagen. Her sammen med hovedtrener Gaute Helstrup. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

TILs økonomiske situasjon er problematisk, forteller daglig leder Øyvind Alapnes til iTromsø.

– Vi er en fattig klubb, og handlingsrommet er lite. Det handler egentlig om å redde neste måned, sier Alapnes.

Han mener det ikke er noen hemmelighet at likviditeten er stram, men opplever at «hele klubben står bak» for å klare å snu den vanskelige situasjonen. En situasjon som han forøvrig mener ikke er ny av året.

Alapnes vil ikke bruke det velkjente krise-ordet om ståa, men sier TIL selv må ta grep.

– Vi skaper en bedre økonomisk situasjon selv, blant annet gjennom spillerlogistikk, sier Alapnes.

Les også TIL sliter – men denne tabellen forteller en helt annen historie

– Klarer å mestre lønna inntil videre

Det har TIL gjort gjennom å selge flere sentrale spillere i vinter. Blant dem tidligere kaptein Simen Wangberg, som gikk til Stabæk for en snau million rett før seriestart.

– At vi har solgt spillere vi ikke ønsket å selge, er en del av dette bildet. Og det kan skje igjen, sier Alapnes med henblikk på nettopp Wangberg.

Han sier TIL har blant de minste stabene i Eliteserien, men fortsatt sliter med å drive rundt.

– Vi klarer å mestre lønna inntil videre, men jobber hardt og mye, sier Alapnes.

Etter det iTromsø er kjent med, har TIL i mange år fått årlig hjelp i mangemillionersklassen. Spesielt fra Sparebanken Nord-Norge og Trond Mohn. Banken er riktignok klubbens hovedsponsor, men har også gått inn med ekstra midler. Så sent som i fjor var også Trond Mohn inne og garanterte for store deler av likviditeten.

Les også Uventet gladnyhet: Lasse (26) høyaktuell for comeback

– Må tørre å stå i dette prosjektet

iTromsø vet at ingen av disse garanterer denne sesongen. Dermed må TIL «klare seg selv.»

– Vi har en realitet som spiser ressurser. Og det handler igjen om hvordan vi skal forvalte de mulighetene vi har, sier Alapnes.

Han tar på eget initiativ opp trenerdebatten som har vært omtalt i sosiale medier de siste dagene. Som han mener er en forlenget del av hva klubben står for, og hva slags retning den skal ta.

– Vi tror på det vi ser på banen, og må tørre å stå i dette prosjektet. Samtidig er fotballbransjen annerledes enn andre fordi den er så resultatstyrt. Men felles for alle er at på bunnlinja må folk være fornøyde, og man må kunne betjene utgiftene, sier Alapnes til iTromsø.