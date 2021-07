- Skal ikke se bort fra at vi henter nye spillere

Olaus Skarsem er på plass. Men Åge Hareide hinter sterkt om at det kan skje mer i augustvinduet.

Åge Hareide er fornøyd med signeringen av Olaus Skarsem. Foto: TERJE SVAAN

På pressekonferansen foran torsdagens kvalikkamp mot islandske FH i Conference League fikk han spørsmål om Olaus Skarsem er en direkte erstatter for Kristoffer Zachariassen, som ble solgt til ungarske Ferencvaros tidligere i juli.

- Det kan han være, men han er en litt annen type spiller. Vi har for så vidt begynt å få skadde spillere tilbake også, og da har vi i hvert fall dette overgangsvinduet til å vurdere ting i, og det kommer vi helt sikkert til å gjøre også. Du skal ikke se bort fra at vi kanskje henter nye spillere, sier Hareide.

Torsdagens kamp mot FH Hafnarfjördur vises for øvrig på adressa.no.

Spisstalent på Lerkendal

Han har tidligere gitt klart uttrykk overfor Adresseavisen at Rosenborg er tynt besatt på backplass og midtbanen, i tillegg til spissposisjonen.

Etterpå ble altså Zachariassen solgt, før Olaus Skarsem ble klar for en retur til Rosenborg tirsdag.

Spisstalentet Noah Jean Holm var på Lerkendal lørdag, men der er det foreløpig ikke offentliggjort noen overgang fra portugisiske Vitoria Guimaraes.

Hareide har ikke ønsket å si et ord om Holm-interessen foreløpig, men han er mer villig til å snakke om at Olaus Skarsem er hentet hjem til Lerkendal etter et opphold i Kristiansund.

– Det er veldig bra, for det er en del av tankegodset i Rosenborg. De som ikke umiddelbart kan gå inn i A-laget, kan gå via et utlån eller med en avtale om at de kan hentes tilbake når man føler det er riktig. Det var den runden vi vag gjennom nå med Olaus. Han har gjort det godt i Kristiansund, utviklet seg som spiller og spilt på det høyeste nivået i Norge. Og da muligheten bød seg med tanke på den avtalen vi hadde med Kristiansund, synes jeg det var riktig, sier Hareide.

– Så er det et pluss at det eren lokal spiller, en trønder som har vokst opp i Rosenborg. Det gjør det bare enda bedre. Vi må se på den veien, og se om vi kan ta vare på de lokale talentene våre og utvikle klubben gjennom det, sier han.

– En halv million

Og bekrefter det Tidens Krav og Nidaros har skrevet tidligere, at Rosenborg hadde en tilbakekjøpsklausul i avtalen da Skarsem gikk til Kristiansund.

Ifølge Tidens Krav koster Skarsem Rosenborg rundt en halv million kroner, noen hundre tusen mer enn hva Kristiansund kjøpte midtbanespilleren for.

– Det var som sagt en forutsetning for å få til denne avtalen. Også fordi Rosenborg ville ha det slik. Alternativet hadde vært å betale mye mer. Det var vi ikke i posisjon til, sier Kenneth André Leren, som var sportslig leder i Kristiansund da Skarsem ble hentet før 2020-sesongen.

Hareide omtaler Skarsem som en fleksibel spiller.

– Han er en midtbanespiller som kan vende opp i mellomrommet. I tillegg kan han spille kant om nødvendig, der kan vi være litt tynne noen ganger. Det er godt å ha spillere med variasjon i seg. Han er teknisk god og hardtarbeidende. I tillegg kjenner han Rosenborg-modellen, og vet hva som kreves her. Det er en stor fordel.