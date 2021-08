Det nye TITO-laget henter disse to store profilene: Nå skal Remi og «Mo» spille sammen igjen

Det nye TITO-laget henter disse to store profilene: Nå skal Remi og «Mo» spille sammen igjen

Remi Johansen har flyttet nordover igjen etter mange år på Vestlandet, og blir å se i årets TITO-serie.

Mohammed Mo Ahamed Jama og Remi Johansen klar for å gjenforenes i Valhall-drakt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen og Marit Hommedal

Første kamp i 4.divisjonen nærmer seg med stormskritt. Etter utsettelser på grunn av koronapandemien gjøres det endelig klar for TITO-seriens første kamp på over to år. Valhall åpner årets enkelt-serie og tar imot Salangen på TUIL Arena kommende lørdag.

Som et nytt lag i 4. divisjonen har trener Espen Figenschou Mikkelsen fått tak i to kjente fjes med erfaring fra Eliteserien. Nemlig Remi Johnsen, som har spilt 183 kamper for TIL og Mohammed «Mo» Ahamed Jama, som også har erfaring fra Eliteserien med TIL, i tillegg til mange sesonger i TUIL bak seg. Duoen spilte sammen for TIL i 2009.

Lurt rett opp i trynet

Trener Espen Mikkelsen forteller at han fikk en enorm overraskelse på treningskampen Valhall spilte mot Kvaløya noen dager siden.

– Remi og jeg har lenge snakket om å få han over til Valhall. Vi er gode kompiser og i det jeg fikk avtalt med han, prøvde jeg samtidig å få Mo til å hive seg med. Da sa Remi at han er ferdig med fotballen og er opptatt med ny jobb og andre ting.

– Noen dager siden fikk beskjed fra daglig leder om at han har signert en ny spiller som alle kjenner til og sa han gir seg selv veto-rett på å signere denne karen. Jeg ble jo veldig nysgjerrig på hvem det var. Like før treningskampen, tok jeg turen innom Remi for å ordne papirene slik at han regnes som spilleklar og spurte om han hadde hørt noe om en ny spiller som var på vei.

Remi svarte kompisen sin med poker-fjes.

– Nei jeg vet ikke noe som helst, sa Johansen til treneren sin.

Derimot var sannheten annerledes, for da Mikkelsen og Johansen kom til kamp, sto Mo der smilende og spilleklar.

– Det var da jeg skjønte at Remi var med på skuespillet hele veien, humrer Mikkelsen.

Nær kompis med treneren

Remi Johansen forteller litt om bakgrunnen for comebacket. Midtbanespilleren forlot TIL for Brann etter 2015-sesongen, og spilte sist for Sola i tredjedivisjon 2019-sesongen.

– Hvordan endte du opp hos Valhall?

– Nei, jeg kjenner flere av gutta på laget og Espen er en av mine nærmeste venner, så det var vel derfor jeg bestemte meg for å dra dit, sier Remi Johansen til iTromsø.

– Hvordan tror du Valhall kommer til å gjøre det i 4. divisjon?

– For å være helt ærlig tror jeg det er umulig å si. Jeg har egentlig ganske dårlig oversikt over på lagene, men det er helt klart at vi kommer til å bite fra oss på en god måte, sier Johansen.

– Hvilke av de andre lagen tror du vil utmerke seg?

– Ut i fra det jeg vet tror jeg Skarp vil utmerke seg. Men igjen, det er nesten helt umulig å si etter korona og alt det der, fortsetter han.

Valhall stiller med følgende spillere til TITO-serien Foto: Privat

Videre forteller Johansen at det har vært mye oppussing og andre greier som har tatt tid, så han vet ikke enda klart om han er spilleklar mot Salangen i åpningskampen av TITO-serien. Senest i går spilte Valhall treningskamp, da assisterte Johansen fra sidelinjen, mens «Mo» var på banen. Kampen mot Kvaløya endte for øvrig 2–2.

– Har vært bedre trent

– Man har jo vært bedre trent i livet en gang, det skal man ikke legge skjul på, humrer Johansen.

– Det har jo nylig vært ferie, og vi er nettopp kommet i gang med litt spilling, legger han til.

Ved siden av fotballen, er Johansen student ved UiT i økonomi og administrasjon og er på sitt siste år der.

– Hva annet liker du å bruke tiden på?

– Det er jo studie det går i. Ellers er det full rulle med familie, jakt, fiske og fotball såklart, forteller Johansen.

I ettertid av studie har ikke Johansen helt bestemt seg for hva han skal jobbe med. Etter økonomi og administrasjonsstudiet er jobbmarkedet stort.

– Jeg tar det litt som det kommer egentlig. Driver enda å pønsker på hva jeg skal bli når jeg blir stor, ler Johansen.

– Hvordan ser «Mo» sin form ut?

– «Mo» trenger nok to treninger så er han i toppform. Han er veldig lett-trent.

– Ellers er alt som det skal, jeg har enda ikke fått agenthonoraret mitt helt på plass, men satser på en kasse pils så er jeg fornøyd, avslutter Johansen intervjuet med.

Mo blir slått til ridder av Remi Johansen i en kamp for TIL noen år tilbake i tid. Foto: Rune Stoltz Bertinussen