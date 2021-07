Hergeirsson forbannet: – Vi må skjerpe oss. Dette holder ikke. Vi må opp i ringene

TOKYO (Aftenposten): Landslagssjefen hevet stemmen som aldri før. Det var det god grunn til.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson var misfornøyd underveis i kampen. Foto: Susana Vera / Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Angola – Norge 21–30

For Norge sløste med sjansene, misbrukte skuddene og var langt fra det sjefen ønsker seg i OL. Derfor tok han en time out på slutten av kampen og det var tydelig at han var sint.

– Vi må skjerpe oss. Dette holder ikke. Vi må opp i ringene, sa islendingen.

– Jeg har aldri opplevd en sånn time out med Thorir Hergeirsson før, sa NRKs kommentator Patrick Sten Rowlands, som har dekket ti mesterskap i håndball.

Både han og ekspert Håvard Tvedten mente at islendingen var morsk.

Med seieren mot Angola er Norge mest sannsynlig videre til gruppespillet.

Tvedten mente underveis i 2. omgang at Norge med fordel kunne gi de mer urutinerte spillerne mer spilletid. Og det var som om islendingen lyttet til eksperten.

For snart etter hadde Kristine Breistøl fått sin OL-debut. Hun er Norges eneste rene skytter og det tok ikke lang tid før hun hadde lagt på til 24–16 for Norge.

Med sine 191 cm kommer hun i alle fall høyt opp i skuddøyeblikket. To mål ble det i den perioden hun fikk.

Rot og bom i første omgang

I første omgang var ikke starten etter oppskriften.

Det norske laget rotet det til, bommet på store sjanser og lot Angola ta føringen. Men for all del, Angola er ikke noe dårlig håndballag, selv om Norge er mye bedre.

De regjerende europamestrene kom til sin rett etter hvert, og kunne løpe fra.

Men det som var mest unormalt i 1. omgang, var at kantspiller Camilla Herrem var utvist to ganger før 13 minutter var gått. Det har knapt hendt før. Hun var fortvilet. Hun spilte ikke resten av omgangen.

Juliana Machado og de andre angolanske spillerne hadde et godt tak på Norge i første omgang. Vicky Kristiansen sliter seg videre. Foto: Susana Vera / Reuters

Men da det buttet som mest, kom Henny Reistad innpå. Umiddelbart sa det pang i nettmaskene. Hun har X-faktor, og ikke minst – hun tør. Et stemskudd fra bakken og deretter et skudd der hun svevet sidelengs og fant ei luke var forsmak til enda mer etter pausen.

– Reistad setter fart på Norge, sa Tvedten.

Reistad er eksplosiv og en litt annen type enn noen av de andre spillerne.

Men også bakspiller Vicky Kristiansen har det eksplosive, og da Nora Mørk var sikker på straffer og fikset fire i løpet av de første 30 minuttene, kunne laget igjen finne noen formasjoner. Det sto 15–10 til Norge ved pause.

Surrete, men ingen fare

Men landslagstrener Thorir Hergeirsson likte ikke helt det han opplevde i starten. For når de tøffe lagene kommer, kan ikke Norge gjøre så mange tekniske feil.

Og det var symptomatisk at Sanna Solberg-Isaksen bommet på en gedigen sjanse fra vingen. Bedre vinkel får hun ikke. Bæringen svarte med å slå hånden hardt i bandedekket.

– Etter en litt rufsete start får vi satt fart i skøytene og kommer oss frem. Vi bommer litt for masse, sa Håvard Tvedten da han skulle oppsummere førsteomgangen.

Stine Bredal Oftedal i skuddet. Hun var ikke dominerende i denne kampen. Foto: Susana Vera / Reuters

Det er ingen tvil om at Henny Reistad er spilleren som kan fornye Norge når spillet går i stå. Kort tid etter pause hadde hun et nydelig hoppskudd som suste inn.

Angola har store og sterke spillere og ikke minst gode strekspillere. Albertina Kassoma er en slik type som ålte seg rundt norske forsvarsspillere.

Men i 2. omgang måtte hun bæres av banen av frivillige som dannet en slags båre. Hun hadde det fryktelig vondt. Det så ikke ut som om noen var borti henne, men tårene kom.

Det beste laget i Afrika har fortsatt mye å jobbe med. For ingen har en sånn spenst som de norske kantspillerne kan vise til, og heller ikke samme fart. Sanna Solberg-Isaksen er i en egen klasse sånn sett med sin hengestil, Herrem har et trickskudd som ingen andre og Marit Røsberg Jacobsen er et godt alternativ når andre typer trengs på kanten.

Norge fikk en liten vekker, men vant til slutt 30–21.