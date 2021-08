RBK børsen: Smelte til på børsen da lynet slo ned på Lerkendal

Rosenborg smelte til med 6–1, fart i fotballstøvlene og festspill mot Domzale mens det tordnet og lynte på Lerkendal.

Emil Ceide var i løps og lekehumør og disket opp med tre assister og vingspill av godt klassisk RBK merke fra velmaktsdagene.

ROSENBORG-DOMZALE 6–1

Rosenborg: I følge Åge Hareide handlet kamp-planen om å vende spillet ofte fordi Domzale er markeringsorientert i sitt defensive spill og spille inn mellom deres forsvar og midtbaneledd fra egne midtstoppere for å utnytte store rom. Utføring: Det er så innmari mye artigere å se på RBK når de bokstavelig talt velger å angripe for å vinne og fortsette å score selv med ledelse. Gikk direkte i angrep fra start. Presset høyt og våget å stå høyere med det bakre leddet enn vi sett før i år. Angrep med større aksellerasjon fremover og faktisk med begge backene høyt samtidig. Ble belønnet med scoring av motsatt back fra der angrepet startet både ved 1-0 og 4-0.

Gjestenes «lapsksaus-forsvar» med mann til mann over hele banen ble fortært med angrepsbølger og løp med og uten ball inn i ledig rom både foran, mellom og bak forsvaret. Spesielt vingspillet og vingback-spillet er noe av det beste som er vist på Lerkendal på mange år. Hvor mye skyldtes dette en rufsete organisert motstander? Slapp inn to debutanter der en trønder gikk ut og en annen inn. Det er noe publikum i Trondheim liker. Returkampen tirsdag bør være en formalitet. Og bortemålsregelen er også endelig fjernet.

NB: RBKs syvende seier på rad og den niende uten tap. Alle seirene har kommet etter at Åge Hareide varslet at han ikke kom til å forlenge kontrakten etter 2021..

Andre Hansen 5

Sjanseløs på reduseringen. Trygg på de andre skudd som kom på hans vakt. Ikke klinisk på hvert utspill.

Erlend Dahl Reitan 7

Satte inn 4-0 etter et løp på mellom 40 og 50 meter. Kom tidlig opp til overlapp og skapte overtall med Holse flere ganger som blant annet før 2-0. Assist også til 6-1.

Holmar Örn Eyólfsson 6

Kontroll i lufta. Kontroll langs bakken.

Even Hovland 6

Stod høyere og satte offsidelinja tidlig. Blokkerte skudd-forsøk i egen boks.

Adam Andersson 7

Kom så høyt opp i angrep at han sørget for 1-0 fra spiss-posisjon. Leken frispilling under press i 2.omg. Foret angriperne med innlegg.

Vebjørn Hoff 6

Sterkt sprintløp inn i rommet back og stopper og assist til 2-0. Oppofrende i omstilling begge veier.

Alexander Tettey 6

Ballvinner. Oppofrende defensivt. Brukte færre touch og holdt dermed tempo oppe i spillet.

Edvard Tagseth 7

Solid i omstilling fra angrep til forsvar. Vendte spillet mot høyre. Har blitt mer skuddvillig etter sin scoring.

Carlo Holse 7

God assist til 1-0. Vendte spillet. Avventet valget sitt utmerket før 2-0.

Dino Islamovic 8

Fortsetter å score. Lurte i sivet og fant rett rom før 2-0. Skrudde inn 5-1 kontrollert. Sterk med motspiller i ryggen.

Emil Ceide 8

Assist til 3-0, 4-0 og en skikkelig lekkerbisken før 5-1. Har farten og er fylt opp av selvtillit nå. Dro seg utover for å skape rom for Tagseth.

Noah Holm 30.min for Holse 6

Inn som høyre ving da kampen hadde lagt seg ned på hvilepuls. So what? Fant plass og rom til å score med bredsida etter Reitans gode innlegg.

Olaus Skarsem 30.min for Tagseth 5

Inn i en litt rolig periode. Viste dribeferdigheter. En spennende indreløpertype. Og trønder.

VURDERT AV TOR ASLE KLEVELAND

Rosenborg-Domzale 6-1 (4-1)

Dagens Ivers: Emil Conradsen Ceide

Målsjanser: 10-2

Lerkendal stadion Europa Conference League 1.kamp

2500 tilskuere

Dommer:Serhiy Boiko, Ukraina

Mål:1-0 Adam Andersson (7.min), 2-0 Dino Islamovic (23.min) 3-0 Selvmål 34.min, 4-0 Erlend Dahl Reitan (40.min), 4-1 Enes Alic (43.min), 5-1 Dino Islamovic (46.min), 6-1 Noah Holm (8

Gule kort: RBK: Adam Anderssson. Domzale: Daman Vukilisevic, Sven Karic

Rosenborg (1-4-3-3)

Andre Hansen,Erlend Dahl Reitan, Holmar Örn Eyólfsson, Even Hovland, Adam Andersson, Vebjørn Hoff, (Anders Konradsen 80.min), Alexander Tettey, Edvard Tagseth, (Olaus Skarsem 60.min), Carlo Holse , (Noah Holm 60.min), Dino Islamovic,(Guillermo Molins 80.min),Emil Ceide

Domzale (1-3-5-2)

Ajdin Mulalic, Andraz Zinic, Daman Vukilisevic, Tilen Klemencic, Senijad Ibricic, Benjamin Markus, Sven Karic, Matej Podlogar, Arnel Jakupovic, Enes Alic, Zeni Husmani

