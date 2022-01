Baidoo endelig klar for Elfsborg

Den svenske fotballklubben Elfsborg er enig med Sandnes Ulf om en overgang for midtbanespilleren Michael Baidoo.

Stortalentet Michael Baidoo er klar for Allsvenskan.

– Det føles kjempebra. Vi har lenge prøvd å få til denne overgangen – nå er jeg glad for at alt har gått gjennom, og at jeg er her, sier Baidoo til Elfsborgs nettsider.

Tirsdag ettermiddag ankom 22-åringen sin nye klubb. Han forteller om et godt førsteinntrykk.

– Det er som en familie, vil jeg si. Velkomsten har vært fantastisk og alle er veldig hyggelige. Jeg er fornøyd, sier Baidoo, som har signert en avtale ut 2025-sesongen.

Daglig leder i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal, ønsker midtbanespilleren lykke til.

– Vi takker Michael for innsatsen i lyseblått og ønsker han masse lykke til i Sverige. Vi er fornøyd med avtalen og har hatt en god prosess med IF Elfsborg. Dette viser igjen at Sandnes Ulf er en attraktiv klubb for spillere å komme til. Utvikler man seg riktig, følger de store klubbene med, forteller daglig leder i Sandnes Ulf Tom Rune Espedal.

Baidoo kom til Sandnes Ulf fra Jerv foran sist sesong. Han noterte seg for fire mål og åtte målgivende i 2021.

Etter det Aftenbladet kjenner til, får Sandnes Ulf rundt 3 millioner kroner for midtbanespilleren.