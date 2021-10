Normann og Norwich fullstendig ydmyket av Chelsea

(Chelsea - Norwich City 7–0) Chelsea måtte klare seg uten en rendyrket spiss, men i spissenes fravær scoret Mason Mount tre av Chelseas syv (!) mål. Mathias Normann og tabelljumbo Norwich var sjanseløse i den engelske hovedstaden.

HAT TRICK-HELT: Mason Mount scoret tre i nedsablingen av Norwich.

Det har ikke vært noe gledelig gjensyn med Premier League for Norwich City så langt. De har den desidert verste målforskjellen i ligaen, er ett av tre lag uten seier og har bare funnet nettmaskene to ganger på ni kamper.

Lørdag ettermiddag ble de rett og slett rundspilt av serieleder Chelsea.

– Jeg synes synd på Daniel Farke fordi vi stoppet ikke og vi hadde ikke lyst til å stoppe. I pausen snakket vi om at vi ville fortsette. Det må være forferdelig for Daniel i dag. Jeg håper han holder hodet høyt og får laget tilbake på rett spor, sier Chelsea-trener Thomas Tuchel.

Han måtte klare seg uten sine to spisser, Romelu Lukaku og Timo Werner, som begge er ute med skade, men det hindret ikke Chelsea fra å varte opp med en målfest på Stamford Bridge. Allerede etter drøye åtte minutters spill raslet det i nettmaskene bak Tim Krul. Mason Mount fikk drømmetreff på halvspretten og åpnet målkontoen for sesongen.

Midtbanespilleren skulle etter hvert score både ett og to til.

– Jeg la press på meg selv før kampen for å score, og så scoret jeg tre i samme kamp. Det er naturligvis et enormt øyeblikk for meg, og jeg kommer til å huske denne lenge, sier Mason Mount ifølge BBC etter kampen.

Ti minutter senere doblet Callum Hudson-Odoi ledelsen etter en magisk gjennombruddspasning signert Mateo Kovacic, og kort tid før pause drepte Reece James absolutt all spenning i kampen med en lekker chip over Krul, som ikke skulle få det noe bedre mellom stengene etter pause.

Tre før - fire etter

Daniel Farke gjorde to bytter for å forsøke å komme bedre med i kampen, og en av innbytterne, sommersigneringen Milot Rashica fikk en eventyrlig mulighet da Ben Chilwell slurvet med pasningsspillet på egen halvdel, men Edouard Mendy vartet opp med en glitrende redning - og jublet som om han hadde scoret.

Knappe fire minutter etter feilpasningen viste Chilwell at det var unntaket, ikke regelen, og banket inn 4–0 med sin gode venstrefot. Kanarifuglene gikk fullstendig opp i limingen og 5–0 kom etter et Callum Hudson-Odoi-innlegg som traff Max Aarons før den gikk i mål.

Som om ikke det var nok, bare minuttet etter ble Norwich redusert til ti mann da Ben Gibson, som fikk sitt første gule kort ni minutter tidligere, var altfor sen inn i Reece James og dermed måtte ta en tidlig dusj.

Normann lagde straffe

Det var tøffe arbeidsforhold for Mathias Normann. Den norske midtbanespilleren har fått mye ros for sine prestasjoner for et lag som sliter såpass mye som det Norwich har gjort, men han ble, i likhet med de andre gul- og grønnkledde, statister i den engelske hovedstaden.

Knappe syv minutter før full tid lagde Normann straffe etter en hands. Mason Mounts straffe ble reddet av Tim Krul, men nederlenderen forlot streken for tidlig, og Chelseas nummer 19 fikk dermed et nytt forsøk fra ellevemetersmerket.

Igjen var Krul på den, men klarte ikke å holde den ute.

TØFF DAG PÅ JOBBEN: Mathias Normann, her i duell med Ross Barkley.

På overtid fullbyrdet Mount hat tricket etter strålende forarbeid signert Ruben Loftus-Cheek.

Dermed var ydmykelsen fullkommen - og vel så det.

Chelsea vant kampen 7–0, står med fire strake seirer i alle turneringer og beholder tabelltoppen uavhengig av hvordan søndagens derby mellom Liverpool og Manchester United ender.