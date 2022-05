Selvsikker Hovland går for seier: – Spillet mitt er mye bedre

Viktor Hovland (24) jakter karrierens første «topp ti»-plassering i en majorturnering denne uken. Det etter en uvanlig lang konkurransepause.

SIKTER HØYT: Viktor Hovland er godt fornøyd med eget nivå etter godt treningsarbeid de siste ukene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når Hovland torsdag slår ut på den første runden i årets andre majorturnering, PGA Championship, er det snaut fire uker siden nordmannen sist var med i en turnering.

– Jeg vil si at jeg har brukt de siste tre ukene virkelig godt. Jeg var ikke veldig fornøyd med spillet mitt de siste turneringsukene. Ikke at det var så langt unna, men jeg gjorde bare noen flere dumme tabber enn jeg normalt sett gjør, sier Hovland på en pressekonferanse i forkant av turneringen.

Foruten avbrekkene over jul og nyttår, er tre uker på rad uten konkurranse en tangering av nordmannens lengste konkurransepause siden han ble proff sommeren 2019. Det er første gang Hovland har lagt en slik pause inne i «major-sesongen». Han endte på delt 27. plass i den første store turneringen denne sesongen – Masters på Augusta-banen i Georgia.

Skal vi tro Hovland, har konkurransepausen gjort underverker.

– De siste tre ukene har vært virkelig gode. Jeg føler at spillet mitt er på et mye bedre sted nå. Det er samtidig alltid noe man kan jobbe med, men jeg føler at nivået mitt virkelig er bra nok til å kjempe i toppen denne uken. Jeg blir ikke overrasket om jeg får en god start og spiller bra denne uken, sier han selvsikkert.

Hovland har fra før delt tolvteplass som beste plassering i en majorturnering, fra U.S. Open i 2019 (som amatør) og The Open i fjor. Nå satser han på at et godt resultat også kan «åpne slusene» i major-sammenheng.

– Jeg håper det. Du vet, forhåpentligvis vinner jeg denne uken og så er det den første av mange.

– Men jeg prøver å ikke tenke på det på den måten. Det handler bare om å bli bedre, og jeg føler at jeg er på riktig vei. Jeg har blitt mye bedre siden jeg først ble proff, og hvis jeg fortsetter å gjøre de tingene jeg må gjøre, så kommer jeg forhåpentligvis til å vinne noen turneringer, sier Hovland.

PÅ «HJEMMEBANE»: Viktor Hovland og Rickie Fowler er to av de mest kjente spillerne som tidligere har spilt collegegolf for Oklahoma State University. Hovland forteller at han under mandagens treningsrunde kunne høre mange som kom med heiarop knyttet til nettopp Oklahoma State.

Og for Hovland er det kjente omgivelser han nå skal jakte en seier i. Årets PGA Championship spilles på Southern Hills i Tusla i Oklahoma. Det er en drøy times kjøring fra Stillwater, byen hvor Hovland bor og gikk på college på Oklahoma State.

24-åringen røper at han har spilt banen flere ganger i løpet av de siste månedene, og han sier selv at han mener banen passer ham relativt godt.

Skal han være med i seierskampen, er trolig nærspillet noe som må sitte for nordmannen.

Fakta Hovland i Major-turneringene: Hovlands beste plasseringer i Major-turneringene: Masters: 21. plass (2021) PGA-mesterskapet: 30. plass (2021) US Open: 12. plass (2019) The Open: 12. plass (2021) Les mer

På denne tiden i fjor var Hovland, ifølge statistikknettstedet Data Golf, helt på det jevne i spillet rundt greenen, målt mot konkurrentene.

Siden har det sakte, men sikkert gått nedover.

Nå viser statistikken, basert på Hovlands siste 50 runder, at han taper 0,6 slag til feltet på nærspillet hver runde. På PGA-tourens statistikk ligger Hovland sist, på 210. plass, i slag tjent rundt greenen denne sesongen, hvor han har tapt 0,84 slag per runde til feltet.

– Det er ikke til å stikke under stol. Den statistikken lyver ikke. Det har ikke vært bra rundt greenen, sier Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

– Det er en interessant at han tar en teknisk tilnærming til det. De som er veldig gode, de er ofte ikke så tekniske på det. For dem er det mer følelsesbasert, og de leker seg gode. Det er en litt særegen tilnærming til det å gjøre det så teknisk, mener Mikkelsen.

Hovland forventer en uke hvor han må være kreativ rundt greenene.

– Jeg føler jeg har blitt mye bedre de siste ukene til å chippe fra «tight lies» (når ballen ligger på et område med lite gress under ballen), og åpenbart når det er kortklipte fairwayer rundt greenene, så gjør det at nærspillet kan bli bedre, fordi du kanskje kan slå slag som du ellers ikke kan gjøre om nærspillet ikke er på sitt beste, sier Hovland.

IKKE TIL STEDE: Phil Mickelson vant fjorårets PGA Championship, men stiller ikke i år. Golfstjernen har hatt en pause fra sporten siden det i februar kom ut sitater om Mickelsons syn på samarbeid med Saudi-Arabia og den nye golfligaen, LIV Golf. – Det er en bisarr situasjon, sier Hovland om Mickelsons fravær.