Tok et siste farvel med boksetrener Ulf Johansen

TØNSBERG (VG) Ole Klemetsen (50), Cecilia Brækhus (39) og Tim-Robin Lihaug (28) minnes den avdøde boksetreneren Ulf Johansen, som ble sendt til sitt siste hvilested i Tønsberg.

TOK FARVEL: Ulf Johansen, som på bildet til venstre klemmer Cecilia Brækhus etter en kamp i 2017, døde 18 august. I begravelsen var Ole Klemetsen (t.v.) tidligere proffbokser Emiliano Casal og Erik Nilsen fra Norges Bokseforbund.

– Ulf levde et liv som var rikt på opplevelser, og han fortalte gjerne spennende og morsomme historier om ting han hadde vært med på, og det var helt sikkert en kjerne av sannhet i de fleste historiene, sa prest Ingulf Bø Vatnar med glimt i øyet.

Ulf Johansen døde brått av hjertestans i sitt hjem i Spania 18. august, 74 år gammel.

Hele livet hans dreide seg om boksing. Han vokste opp i Tønsberg og ble tidlig en markant figur i Tønsberg-Kameratene, først som amatørbokser og senere som trener.

– Ulf var ekstremt glad i boksesporten. Han var veldig opptatt av at de som gikk i ringen skulle være i god form og ta vare på seg selv, sier generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, til VG.

Han var blant de som møtte opp i urneseremonien i Solvang Gravkapell i Tønsberg.

fullskjerm neste LANGT VENNSKAP: Ole Klemetsen og Ulf Johansen avbildet på et boksestevne i Frederikshavn i 2013. 1 av 5 Foto: Bjørn S. Delebekk

– Ulf var en kraftfull person som sa ifra og var veldig klar og tydelig når han sa noe. Det kunne nok støte noen, men det gledet de aller fleste, beskriver Nilsen.

Fra Tangstad til Brækhus

Johansen var med i kulissene rundt flere av de aller største bokseprofilene i Norge. Da Steffen Tangstad gikk VM-kamp om tungvektstittelen i Las Vegas i 1986 var Johansen en del av teamet hans, og i store deler av Ole Klemetsens karriere hadde den fargerike karakteren en aktiv rolle.

Klemetsen hadde tatt turen fra Stavanger, og var også på plass i Tønsberg for å ta et siste farvel.

– Det har vært noen veldig tøffe uker etter at jeg fikk vite at Ulf døde. Han har betydd enormt mye for meg, både da jeg var aktiv, og ikke minst etter karrieren. Han var en av mine aller beste venner, sier Klemetsen til VG.

I august var Klemetsen flere uker sammen med Johansen i Spania. 74-åringen engasjerte seg voldsomt i at Klemetsen skulle endre livsstil. Målet til den tidligere proffbokseren var å komme i form før 50- årsdagen 30. august.

– Han døde 12 dager før bursdagen min. Det har vært tungt. Jeg er ikke religiøs, eller overtroisk, men jeg følte at jeg hadde med meg Ulf da jeg skulle løpe 3000 meteren, sier Klemetsen til VG.

Viktig i Team Brækhus

På begynnelsen av 2000-tallet flyttet Johansen til Spania, og drev sitt eget boksegym i Torrevieja, der de aller fleste av de norske og skandinaviske proffbokserne var innom. Cecilia Brækhus hadde hele oppkjøringen til sin første proffkamp på norsk jord hos Johansen på den spanske solkysten.

Johansen var meget aktiv i alle de fire kampene Brækhus gikk på norsk jord. Den siste var mot Mikaela Lauren i Melsomvik i 2017.

– Jeg vil alltid huske Ulf som en fantastisk person. Han elsket boksing, og det var aldri en greie for ham om det var kvinner eller menn som bokset. Han var bare en lidenskapelig fan. Jeg satte veldig pris på å ha ham rundt meg, skriver Brækhus i en melding til VG.

Hun oppholder seg nå i USA, og var ikke til stede i begravelsen.

TEAM LIHAUG: Ole Klemetsen (t.v.), Tim-Robin Lihaug og Ulf Johansen avbildet før en kamp i København i september 2014.

Proffbokser Tim-Robin Lihaug ble lenge trent av Johansen.

– Ulf er kanskje den mest originale personen jeg har møtt, og en av de mest fargerike i norsk boksing. Hadde det noen gang blitt skrevet bok om karrieren min, så hadde Ulf fått stor plass. Han hadde et sinnssykt boksehjerte, og hjalp alt fra nybegynnere til proffer, sier proffokser Tim-Robin Lihaug til VG.

Han hadde heller ikke anledning til å være til stede, men minnes sin gamle venn:

– Han har lært meg mye, og vi hadde to år som står igjen som noen av de fineste og viktigste i livet mitt. Det er noe jeg alltid kommer til å være takknemlig for, legger 28-åringen til.

