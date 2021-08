Vindafjord med borteseier over Haugar 3

Vindafjord slo Haugar 3 3-1 på Sakkestad kunstgress i J17 1. divisjon tirsdag.

Vindafjord fikk et forsprang da Kristine Susort Velde satte inn 1-0 etter 32 minutters spill. Ved pause var stillingen 1-0 til Vindafjord.

Bortelaget økte ledelsen

Noen minutter etter sidebytte scoret Lana Athir for Haugar 3. Vindafjord tok ledelsen på nytt da Linnea Tjelmeland Hustoft scoret etter 57 minutter. Maren Haugen scoret for Vindafjord etter 68 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-3.

Vindafjord klatret til sjuendeplass

Det var Vindafjords første seier i årets sesong.

Etter tirsdagens kamp ligger Haugar 3 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Vindafjord er på sjuendeplass med tre poeng.

7. september er det ny kamp for Haugar 3. Da møter de Nord 2. Vindafjord skal måle krefter med Sveio 9. september.

