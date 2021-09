Solbakken svarer på Ødegaard-kritikken: – Han er steinsikker på det laget

LILLESTRØM (VG) - Noe av det dummeste jeg har hørt, svarte landslagssjef Ståle Solbakken da han ble konfrontert med kritikken mot hans kaptein Martin Ødegaard.

Det var Kjetil Rekdal som stilte spørsmålet etter 1–1 mot Nederland på Ullevaal onsdag kveld:

– Det er ikke tvil om at Martin er for lite på ballen til å få frem sine styrker. Den diskusjonen kommer til å leve videre fremover. Har vi plass til ham, spurte tidligere landslagsspiller Rekdal i VGTV-studioet.

Ståle Solbakken ristet oppgitt på hodet i den stekende sola på Vigernesjordet. Med sitt karakteristiske glimt i øyet ga han tydelig svar til sin venn fra Hamar.

– Jeg synes det er litt ufint av Rekdal, svarte landslagssjefen.

– Martin er steinsikker på dette laget. Han er den som løper mest av alle på banen. Han er bedre med ball i 2. omgang. Martin vil alltid «rive» hos mange fordi han har det navnet han har. Litt det samme med Haaland. Han kunne fint gjort tre mål mot Gibraltar, og han skjøt på tribunen to ganger mot Montenegro. Det kan skje alle. De spiller på et lag som er ungt, uferdig, har ny trener. Det er bare tull, hvis Norge ikke har plass til Ødegaard så skal jeg vedde på at vi tar medaljer i VM i 2028 - hvis det er noe VM da, meldte Solbakken.

Han er klar på at Ødegaard innfridde og gjorde jobben sin mot Nederland.

– Ut i fra hvordan kampen ble og forutsetningene så levde Martin opp til de forventningene jeg hadde.

– Sprakk litt

Dagen derpå er landslagstreneren fornøyd med mye.

– Aller mest fornøyd er jeg med mentaliteten, at vi greide å spille i to forskjellige formasjoner. Da det satt så satt det bra, så sprakk det opp litt i 1. omgang, så ble vi litt slitne i 2. omgang. Å kunne spille jevnt med dem i sjanser og kunne vinne kampen inn i det siste gjør at det var en god prestasjon. Det var mange som spilte opp mot sitt beste, sier Solbakken.

Rett før landslagstreneren møtte pressen på Lillestrøm ble det kjent at regjeringen følger anbefalingen fra Helsedirektoratet og tillater inntil 10.000 tilskuere på Ullevaal stadion under VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar. Det er 3.000 flere publikummere enn antallet som slapp inn i onsdagens kamp mot Nederland.

– Jeg har egentlig ikke lyst til å snakke så mye mer om dette, jeg føler jeg står her og syter og klager. Kanskje vi kunne fått til dette før? Vi ba ikke om full stadion, vi ba om i hvert fall 50 prosent av kapasiteten. Nå står vi her. Det som provoserer oss er jo den manglende dialogen og forståelsen, sier Solbakken og viser til testingen som ble gjennomført på Ullevaal Stadion.

– Alt gikk som det skulle. Da var det 7000 tilskuere.

Så er det store spørsmålet, klarer Norge å kvalifisere seg til VM?

– Vi får konsentrere oss om Latvia først, så må vi ta de og Gibraltar. Så tror jo jeg at vi har en mulighet til å slå Tyrkia i én kamp. Gjør vi det kan jo alt skje. Vi kan jo bli nummer én og to i gruppen da.