Nærbø 2 slo Brodd 2 i målfest

Nærbø 2 slo Brodd 2 7-4 på NSE-banen Midjord kunstgras i G13 3. divisjon fredag.

Nærbø 2 fikk en kjempestart på kampen da Wiktor Wojciech Pawlowski sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, men allerede etter sju minutter utlignet Brodd 2 til 1-1. Brodd 2 tok ledelsen sju minutter senere, men Nærbø 2s spiller nummer sju utlignet da han satte inn 2-2. Spiller nummer to ga Nærbø 2 ledelsen på nytt etter 27 minutters spill, og en av angrepsspillerne til Nærbø 2 scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 rett etterpå. Ved pause sto det 4-2 til Nærbø 2.

Sikret seieren

Avstanden mellom lagene økte daPatryk Ryszard Pekala satte inn 5-2 for bortelaget ti minutter ut i andre omgang, og David Våland satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter senere. Brodd 2 gjorde 3-6 etter 57 minutter, og hjemmelaget reduserte til 4-6 fem minutter senere. Sander Midttun økte ledelsen for Nærbø 2 da han satte inn 7-4 to minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-7.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter fredagens kamp er Brodd 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Nærbø 2 er nummer tre med seks poeng.

30. august skal Brodd 2 møte Madla 2, mens Nærbø 2 møter Mastra 2.

