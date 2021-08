Jakter sin 13. medalje: – Jeg sa hun ville bli en verdensstjerne

Gulldrømmen glapp. Nå jakter Marit Malm Frafjord i stedet sin 13. medalje for Norge.

Marit Malm Frafjord debuterte på landslaget for 16 år siden. Søndag jakter hun sin fjerde OL-medalje. Foto: Stian Lysberg Solum

Fra tidligere trener og lagvenninne får hun ingenting annet enn hyllest, for en karriere som søndag morgen kan telle hele 13 medaljer i EM, VM og OL.

Og, sånn for å forsterke ytterligere: Malm Frafjord så langt har tatt medalje i alle de tolv mesterskapene hun har vært med i.

Av tidligere lagvenninne, Kari Aalvik Grimsbø, blir hun beskrevet som «en helt fantastisk person å være på lag med».

– Marit har evnene til å snu kamper, hun sier de riktige tingene, og har en indre ro som hun går foran med. Hun er absolutt en lederskikkelse, mener Grimsbø.

Bronsefinalen spilles for øvrig mot Sverige, søndag kl. 04:00 norsk tid.

Fikk rett i spådom

Som 16-åring gikk Malm Frafjord fra Rapp til Byåsen. Der fikk hun latviske Valery Putans som trener, en mann med lang fartstid som Byåsen-sjef.

– Da hun kom inn i Byåsen hadde hun spilt mest back. Jeg sa hun kom til å bli en verdensstjerne på linja, og det fikk jeg rett i. Hun hadde enorm fremgang, sier Putans om sin tidligere elev.

Valery Putans sier tiden med den gylne 85-generasjonen var hans beste i Byåsen. Her fra tiden i Kolstad. Foto: Morten Antonsen

Sammen med Putans og Byåsen tok Malm Frafjord seks seriesølv i en tid der Larvik var suverene.

Treneren beskriver strekspilleren som en drømmespiller å ha på laget.

– Marit er et treningstalent. Veldig god fysisk og veldig strukturert. Hun hadde alltid matboksen klar i bagen etter trening. Hun gjorde alt som var nødvendig for å bli en spiller i verdenstoppen.

Nå spiller 35-åringen i danske Esbjerg, og ble denne sesongen stemt frem som beste strekspiller i Danmark av spillerne.

Sier ifra når noe er feil

Eks-treneren drar frem store ord når han blir bedt om å beskrive Malm Frafjord som person.

– Marit er en helt fantastisk person, både på og utenfor banen. Jeg har ikke sette henne sur eller sint noen gang. Hun har ikke de store ordene, men gjør alltid ting riktig. Hun er et eksempel for alle spillerne rundt.

– Putans sier at han aldri har sett henne sur. Stemmer det også for deg?

– Nei, jeg har sett henne sur, ler Grimsbø - og legger til:

– Men når det først skjer, så er det en grunn til det. Når noe blir urettferdig, eller ikke er riktig, da sier hun ifra. Da er det noe som er virkelig feil, og det går nesten ikke an å si noe tilbake.

Kari Aalvik Grimsbø forteller at Marit Malm Frafjord har vært en god venninne i mange år. Foto: Mariann Dybdahl

Gjør den «usynlige» jobben

Malm Frafjord er ikke lenger den som scorer flest mål i kampene. Verken på klubb- eller landslag.

Den tidligere landslagskapteinen har de siste årene blitt brukt som ren forsvarssjef, en jobb som legges merke til:

– Vi ser i alle kamper hvor viktig hun er for Norge. Hun gjør en kjempejobb. Hun er forsvarsgeneralen. Den jobben hun gjør er ikke så synlig, men at Norge har hatt en trygghet bak skal hun ha mye ære for, forklarer Putans.

Like etterpå drar han fram det velkjente utsagnet «angrep vinner kamper, forsvar vinner mesterskap».

Martim Malm Frafjord spilte åtte sesonger i Byåsen før hun gikk til danske Viborg i 2010. Foto: Kim Nygård

– Marit er en forsvarsklippe med lang erfaring. Med den rutinen er hun svært viktig for det norske laget, sier Grimsbø.

Malm Frafjord og Grimsbø spilte sammen i mange år både i Byåsen og på landslaget.

Dersom Malm Frafjord tar medalje i Tokyo, vil de to venninnene ha like mange mesterskapsmedaljer, 13 totalt.

– Å være på lag med Marit er helt fantastisk. Da har du en som virkelig bryr seg. Hun er alltid omtenksom og støttende. De som har henne som lagvenninne er heldig.

Malm Frafjord tok OL-gull i 2008 og 2012. I 2016 ble det bronse. Søndag morgen kan det bli en ny bronse.