Dette blir VAR-kostnaden for eliteserien – nå skal klubbene bestemme seg

Et sted mellom 12 og 18 millioner kroner vil det koste norsk fotball årlig for å ha videodømming i Eliteserien. Nå er det opp til klubbene om de vil ta sin del av regningen for å innføre VAR. Supporterne sier nei.

Kommende torsdag står Video Assistant Referee på agendaen i et møte med samtlige klubber i Eliteserien og Obosligaen. Men det skal kun diskuteres, ikke besluttes, presiserer administrerende direktør Leif Øverland i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball.

– Vi ønsker en bred diskusjon. Vi har allerede diskutert med spillerforeningen, og klubbene skal ha gode diskusjoner med egne supporterne. Her er det ulike syn, og det er ikke gitt at man skal bruke 12 til 18 millioner av klubbpengene i året på dette, sier Øverland til VG.

Før sommeren gjorde VG det kjent at TV 2 – rettighetshaveren fra 2023-sesongen – hadde tilbudt norsk fotball en VAR-løsning. Enn så lenge er dette kun aktuelt for Eliteserien.

Nå er det utarbeidet en modell som klubbene, Norges Fotballforbund og rettighetshaveren må ta stilling til – og spørsmålet de ganske enkelt må stille seg selv, er om de ønsker å være med på å betale sin tredel av gildet.

– Umiddelbart vil jeg si at det høres ut som mye penger. Vi har ventet på et underlag for å diskutere dette internt, og det skal vi gjøre før møtet. Min personlige mening er at jeg er med på alt som kan bedre fotballen og fotballproduktet. Spørsmålet er om vi får en VAR som gjør det, sier daglig leder Robert Lauritsen i Lillestrøm til VG.

LSK-sjefen er dessuten kjent med at klubbens egne fans har markert motstand mot VAR. Øverland i Norsk Toppfotball og konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund er veldig opptatt av at supporterne skal ha sitt å si i debatten om Eliteserien skal innføre kameradommer.

– Vi er imot innføring av VAR. Vi har tatt en ny runde på det nå. Det kommer til å ødelegge spontaniteten på tribunene, fastslår talsmann Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse (NSA).

Like tydelige i kommunikasjonen er ikke klubblederne foreløpig. VG har spurt blant annet Brann, Vålerenga og Odd om de ønsker å bruke penger på VAR, men de vil drøfte det internt først.

Det samme skal Molde i forkant av torsdagens ledermøte i norsk fotball.

– Min mening, altså ikke Moldes offisielle, er at vi absolutt bør vurdere VAR i Norge. Men ikke sånn at det blir stopp i spillet hvert tredje minutt. Det synes jeg er irriterende. At vi tar en diskusjon på VAR er veldig bra, men penger blir et vesentlig moment her, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum hos serietoeren.

Dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund opplyser at norsk fotball ser til hvordan Det europeiske fotballforbundet (UEFA) håndterer VAR. Det betyr at Eliteseriens ambisjon blir å praktisere på lik linje som i sommerens fotball-EM. Der ble videodømmingen betegnet som en suksess.

– Vi har hele tiden UEFA som vår referanse. Både i spillereglene, teori og hvordan skal det forvaltes, følger vi UEFA. EM synes jeg var fantastisk. Høy frisparklist, gode fotballkamper og at VAR kom inn på åpenbare situasjoner, sier Terje Hauge.

Før man kan innføre VAR i Eliteserien – som altså blir tidligst i 2023 – må norske dommere gjennom et utdanningsløp for å kunne bruke videoassistanse. Ifølge Hauge krever det at rundt 40 dommere må gjennom en FIFA-godkjent «VAR-skole» og at det trengs ett års tid.

Regningen for kurset går utenom de årlige driftskostnadene på anslagsvis 12 til 18 millioner kroner, men den vil trolig NFF kunne ta.

– Vi har et budsjett, der det er satt av penger til utdanning fra 2021. Så skulle det bli et vedtak innen 1. oktober, vil vi starte før jul, sier Hauge.

Til slutt er det Norges Fotballforbunds styre som avgjør om VAR skal inn i Eliteserien.

– Nå skal det diskuteres i klubbene, så vil det bli en forankring der. Vi forholder oss til Norsk Toppfotball. Hvis de eksempelvis får et styrevedtak på at de ikke ønsker VAR, så er det viktig at vi spiller på lag, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

En diskusjon på siden av VAR, som blant annet har kommet til dansk toppfotball etter at de innførte videodømming, er mållinjeteknologi (GLT). Også der sjekker Norges Fotballforbund mulighetene.

Men dette krever flere teknologiske hjelpemidler og vil være en økt kostnad for norsk fotball – som altså kommer oppå summen av VAR-driften.

– Det har vært diskutert, men nå sier dommerne at hvis du var har VAR, er det ett til to tilfeller i året der GLT hadde vært et verdifullt supplement, påpeker Fisketjønn.