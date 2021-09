Kristoff om Boasson-Hagen: – Kan aldri tilgi ham

Det er snart fem år siden sykkel-VM i Qatar, men Alexander Kristoff (34) sier i en ny bok at han fremdeles er bitter for hvordan rittet endte.

QATAR: Boasson-Hagen foran Kristoff under VM-fellesstarten i Qatar i 2016.

Det kommer frem i boken «Edvald og Alexander – kampen om den norske sykkeltronen», skrevet av sykkeljournalisten Jarle Fredagsvik.

Boken tar for seg karrieren til de to norske sykkelstjernene, som begge er 34 år gamle og har fulgt hverandre tett gjennom karrieren. Boasson-Hagen var vidunderbarnet som tidlig slo gjennom internasjonalt, mens Kristoff gradvis jobbet seg til toppen. Fra 2015 til 2017 var det tre VM på rad hvor de begge var blant favorittene. I Qatar i 2016 hadde Boasson-Hagen før start gjort det klart at han ville kjøre et opptrekk for Kristoff.

Det er et opptrekk som har blitt diskutert i lang tid etter. I pressesonen etter målgang sa Kristoff at han følte seg «litt sveket» etter at Boasson-Hagen ble nummer seks og Kristoff nummer syv.

I boken forteller Kristoff mer om hvordan han opplevde situasjonen.

– Over mål? Jeg var dritsur, sier han og fortsetter: – Jeg er egentlig bitter for det ennå. Hvis jeg snakker om det, så blir jeg litt irritert nå òg. Jeg mener at han «føkka» opp mitt løp, kanskje med overlegg. Det føler jeg. Jeg kan aldri tilgi ham for det han gjorde. Men vi har gått videre òg, på en måte. Vi får ikke gjort noe med det som har skjedd.

Til VG forteller Kristoff at han ønsket å bli kjørt helt frem til front. Istedenfor ble opptrekket til Boasson-Hagen preget av at de to ikke kom frem tidsnok og på oppløpet var de nær ved å krasje inn i hverandre ved to anledninger.

– Det er vanskelig for meg å spekulere i hvorfor det ikke ble gjort på en annen måte. Hadde han ikke beina, så burde han sagt ifra om det. Ville han ikke kjøre opptrekk, så burde han sagt ifra om det. Om han ikke kjørte et opptrekk fordi han ikke var bedre, eller om han gjorde det bevisst, det er vanskelig å si for min del, sier Kristoff.

SPURT: Peter Sagan vant VM-fellesstarten i 2016. Kristoff (nummer to fra venstre) og Boasson-Hagen (nummer tre fra venstre) ble henholdsvis nummer syv og seks.

Om forholdet mellom de to sykkelstjernene nå, sier Kristoff:

– Det var jo bedre før. Vi har vel lagt litt lokk over det. Vi klarer jo å omgås, og vi har klart å kjøre på lag siden. Sånn sett er det lagt dødt. Det er ikke noe å få gjort med det som har skjedd.

Trener og stefar, Stein Ørn, mener det hele bunnet i kommunikasjonsproblemer. Ørn var selv med i Qatar-VM som landslagslege, en rolle han ikke fikk fortsette i etter mesterskapet i Qatar.

– Det som skjedde var jo det verst mulige i situasjonen. Det er to av favorittene som blir seks og syv. Alt blir jo gjort feil i den spurten. Det er en diskusjon om hvem som gjør hva, men det er svar man aldri får, sier Ørn.

Edvald Boasson-Hagen har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser i saken, men sier i boken om forholdet mellom ham og Kristoff at han «føler at vi har kommet oss videre».

Boken tar også for seg at Boasson-Hagen kom med en krass tilbakemelding til Peter Sagan – som potensielt kan bli lagkamerat med nordmannen i Team TotalEnergies neste sesong – under Tour de France i 2018 og det som fremstilles som et ultimatum fra Thor Hushovd i forkant av VM i 2011 i Danmark.

Hushovd stilte der som regjerende verdensmester etter å ha vunnet i Australia året før, med blant andre Kristoff som lagkamerat.

I forkant skal han ha gitt klar beskjed: Han ville ikke stille til start om Kristoff ble tatt ut på VM-laget. Kristoff ble ikke tatt ut på laget, og daværende landslagssjef Steffen Kjærgaard skriver i en SMS til VG at han kan bekrefte at påstanden stemmer.

VM 2010: Fra venstre: Thor Hushovd, Edvald Boasson-Hagen og Alexander Kristoff utgjorde det norske VM-laget i 2010, som endte med gull til Hushovd. Året etter ble Kristoff vraket til VM.

Det kjenner ikke Hushovd seg igjen i.

– Det er selvsagt feil. Tror du jeg som regjerende verdensmester i kanonform ville sagt fra meg plassen? Mitt mål var å vinne VM to år på rad, skriver Hushovd i en e-post.

Kristoff selv kommenterer påstanden om ultimatumet slik:

– Jeg var overrasket over det. Han følte kanskje jeg truet hans posisjon, sier han til VG, og legger til at hans klare intensjon var å hjelpe Hushovd i Danmark.