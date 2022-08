Slik er forskjellene i andre land: Southgate tjener over 12 ganger så mye som suksesstreneren

Lønnsforskjellen mellom de norske landslagssjefene Ståle Solbakken og Hege Riise har skapt debatt den siste tiden. I England er imidlertid forskjellen langt større.

STORE FORSKJELLER: Sarina Wiegman ledet England-kvinnene til EM-gull, men er ikke i nærheten av å tjene det samme som Gareth Southgate.

Fredag valgte Norges Fotballforbund å dele tallene for offentligheten. I en pressemelding kommer det frem at Solbakken har en årslønn på fem millioner kroner, mens nyansatte Riise har en årslønn på 1,67 millioner kroner.

Det er på samme nivå som fotballpresident Lise Klaveness og en økning i forhold til hva forhenværende landslagssjef Martin Sjögren hadde, ifølge NFF.

– Selv om det selvsagt er NFF som beslutter lønn for begge landslagssjefene, er realitetene likevel at vi på en eller annen måte må forholde oss til to fundamentalt ulike markeder. Vi jobber for utjevning, men skal samtidig konkurrere i to markeder som i Norge og i verden er ekstremt ulike på mange måter, også når det gjelder lønn, sier Klaveness i pressemeldingen.

Lønnen til England-kvinnenes sjef Sarina Wiegman er også blitt et tema i britisk presse etter sommerens EM-suksess. Ifølge The Independent har suksesstreneren en årslønn på rundt 4,73 millioner kroner. Etter EM-gullet skal hun også ha fått en bonus som tilsvarer omtrent halvparten av den summen.

Wiegman tjener altså langt mer enn sine kolleger i Norge og Sverige, men forskjellen er større hvis man sammenligner henne med Gareth Southgate, England-herrenes landslagssjef.

Ifølge The Independent skal Southgate ha fått en solid lønnsøkning i november i fjor. Nå står han med en årslønn på nesten 60 millioner kroner. Det er over 12 ganger så mye i grunnlønn som Wiegman. Southgate har også diverse bonuser.

USA er et annet land hvor lønnsforskjellene mellom dame- og herrelaget har vært et hett tema. Ifølge AP tjente Vlatko Andonovski rundt 3,5 millioner kroner i sitt første fulle år som sjef for USAs kvinnelandslag. Det er under 28 prosent av det herrenes sjef Gregg Berhalter tjente. Han sto med en lønn på cirka 12,6 millioner kroner.

Ifølge Fotbollskanalen, som viser til tall fra det svenske Skatteverket, tjente de svenske kvinnenes sjef Peter Gerhardsson nesten halvparten av det herrenes sjef Janne Andersson tjente i 2021. Andersson står med en inntekt på cirka 4,16 mill. norske kroner, mens Gerhardsson hadde en inntekt på rundt 2 mill. kroner.

Forskjellen er med andre ord noe større mellom de norske landslagssjefene, der Riise tjener cirka en tredel av det Solbakken tjener.

VG har vært i kontakt med tidligere landslagssjef Martin Sjögren, som ikke ønsket å kommentere saken et tilbakelagt kapittel. I mars 2020 gjestet han imidlertid podkasten til den svenske journalisten Olof Lundh – der likestilling tidlig ble tema.

– Jeg vet bare at det norske forbundet er langt fremme hva likestilling angår og er et forbilde for andre forbund, med sterk gjennomslagskraft og likelønn for spillerne, som vi var de første til å gjøre, sa Sjögren.

Han avviste samtidig at han hadde samme lønn som Lars Lagerbäck (daværende trener for det norske herrelandslaget), og sa at det viktigste var å ha likelønn for spillerne og likt budsjett for samlinger.

– Nei, det er et bra spørsmål, jeg skal ta det videre med mine overordnede. Det er et bra spørsmål, men det har jeg ikke, svarte Sjögren på spørsmål om hvorfor han i likestilte Norge ikke tjente det samme som sjefen for herrene.

Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, vil ikke kommentere hva Sjögren tjente, men gjentar at Riise mottar høyere lønn enn forgjengeren.

– Etter avtale med de to sittende A-landslagssjefene har styret nå justert tidligere praksis til at vi er åpne om landslagssjefenes lønn, skriver hun i en SMS til VG.