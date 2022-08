Guardiola ble kalt gal av Haaland - nå svarer City-manageren

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) kalte Pep Guardiola (51) for «crazy» etter Manchester City-debuten. Nå kommenterer den spanske suksesstreneren uttalelsen ved å betegne ham som en av tidenes beste unggutter.

TAKKET FOR KAMPEN: Pep Guardiola tok Erling Braut Haaland av banen etter to scoringer mot West Ham på London Stadium sist søndag.

– Guardiola er litt gal, og det liker jeg. Dette kommer til å bli moro, sa Haaland med et glis til VG og andre medier i USA, uten å ville utdype nøyaktig hva som gjør Guardiola «crazy».

Den gang sto Haaland i intervjusonen på Lambeau Field i USA etter å ha scoret i 1–0-seieren over Bayern München. Forrige søndag ble det mer moro, som 22-åringen spådde, da han presenterte seg for Fotball-England med to nye nettkjenninger i Premier League-debuten mot West Ham.

Foran hjemmekampen mot Bournemouth entret Guardiola en pressekonferanse her på City Football Academy 10 minutter forsinket fredag ettermiddag. Da VG spør hva han tror Haaland mener med å betegne ham som «litt gal» og om det er viktig å være besatt av å bli best mulig for å klare å lykkes, ser 51-åringen bestemt på VGs reporter og svarer slik:

– Erling har fortsatt mulighet til å bli bedre. Han kan fortsatt bli en bedre spiller, og han har vilje til å bli det. Jeg har aldri sett en spiller på 21–22 år før, kanskje med unntak av (Lionel) Messi, som er så god, sier Guardiola før han fortsetter:

– Men du er aldri ferdig utviklet og alt kan forbedres. Både denne og neste sesong vil vi forsøke å gjøre ham enda bedre enn da han ankom klubben.

Manchester City-manageren fortsatte hyllesten av Haaland gjennom pressekonferansen.

– Han er en eksepsjonell spiller. Men vi har vært sammen en måned eller halvannen, så det er ikke viktig for meg å rangere ham nå (blant andre jeg har trent). Men jeg ser at han er her for å vinne.

– Hvordan opplever du ham i trening?

– Han har en klar målsetning i hodet, sier Guardiola og peker på pannen.

– Det jeg er mest imponert over, er hvor dedikert og ydmyk han er. Han snakker så mye med de unge spillerne. Dette er veldig bra.

Gary Neville er blant de mange ekspertene som var begeistret over egenskapene Haaland viste frem i Premier League-debuten. Manchester United-legenden beskrev nordmannens ferdigheter som overnaturlige.

– Det er nesten som om han er et supermenneske med tanke på styrken. Han er som Ivan Drago (i Rocky-filmene), hvor han tar folk opp og kaster dem rundt. Det er som Bond-skurken «Jaws», hvor det bare føles urettferdig, uttalte Sky Sports-kommentatoren.

Han var til stede på London Stadium søndag kveld og fikk se prestasjonen på nært hold.

– Det føles urettferdig å ha så mye fart, akselerasjon, styrke og kvalitet. Vi har sett dette skje foran øynene våre. Det er noe å tenke på for alle de andre i ligaen, mente Neville, før han la til:

– Alle spillemønstrene City har hatt, er endret litt på grunn av dette monsteret av en fotballspiller.

