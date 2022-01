Norsk trøstepremie i håndball-EM: Slo Island 34-33 og er klar for VM

De norske håndballgutta avgjorde et høydramatisk oppgjør til 34-33 over Island i kampen om 5.-plassen i EM. VM-billetten ble sikret etter ekstraomganger.

Norsk jubel etter seier over Island i håndball-EM.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Harald Reinkind (til høyre) reddet Norge til seier over Island i håndball-EM.

Thomas Solstad var sentral for Norge i EM-kampen i håndball mot Island.

Harald Reinkind avsluttet et godt EM-sluttspill mot Island.

Harald Reinkind banket inn vinnermålet i ekstraomgangenes siste sekund. Målet ble godkjent etter videogjennomgang. Lagene fulgte hverandre gjennom ti ekstra spilleminutter.

– Gutta sloss og sloss. Det var sterkt å vinne. Vi var langt nede i kjelleren både etter kampen mot Russland og etter den mot Sverige. Dette var kanskje ikke noen vakker håndballkamp, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Verdensmesterskapet arrangeres i Sverige og Polen i januar neste år. Bare vinneren av fredagens kamp booket plass i VM uten kvalifiseringsspill.

Island hadde siste avslutning i ordinær tid, men ballen mot tomt norsk bur endte like utenfor. Sander Sagosen var en meget sentral mann for Norge gjennom store deler av kampen.

Slo tilbake

Onsdag rotet Norge bort en klar ledelse mot Sverige og tapte 23-24. Samtidig forsvant muligheten for å komme med i cupspillet.

Mot Island sikret de norske gutta seg 16-12-føring ved pause. Thomas Solstad var farligst i avslutningene den første halvtimen med fire mål på fem skudd.

Og denne gangen holdt Norge etter hvert unna. Men Island er et lag som aldri gir seg. Islendingene skapte ny spenning i kampen da de kom opp på 24-24. Kampen sto og vippet på 27-27 i siste minutt. To sekunder før slutt kunne Island ha avgjort, men skjøt utenfor tomt mål etter en ballerobring.

Mesterskapet ble nok en resultatmessig skuffelse for Norge, men flere spillere har fått sitt landslagsgjennombrudd. Det gjelder Solstad, Sebastian Barthold, Erik Thorsteinsen Toft, Sander Andreassen Øverjordet og Vetle Eck Aga.

Nedturer

Barthold pådro seg et rødt kort etter vel 43 minutter og måtte se resten av Island-kampen fra sidelinjen.

Kristian Bjørnsen spilte bare et snaut kvarter, men var viktig etter å ha erstattet Kevin Maagerø Gulliksen.

Keeper Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud spilte ikke mot Island. Duoen avla positiv koronaprøve for et par dager siden og fikk ikke være med.

Etter VM-sølv i 2019 og EM-bronse året etter, har ikke håndballgutta innfridd forventningene de siste 12 månedene. Det ble tap i kvartfinalen både i VM og OL før EM-sluttspillet.

Danmark, Frankrike, Sverige og tittelforsvarer Spania er klare for medaljekampene i EM. Det er de samme nasjonene som kom like langt i VM for ett år siden.