Norsk fiaskoprolog i Tour de Ski: – Viser at vi ikke presterer godt nok

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Elleve av de 20 norske løperne røk ut i prologen i det første Tour de Ski-rennet. Emil Iversen kaller egen innsats «pinlig».

RØK UT: Det sa stopp i prologen for Heidi Weng.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg har ikke noe gått svar på hvorfor jeg ikke klarer å gå fortere. Jeg hadde forberedt meg godt og hadde en god plan. Jeg hadde troen på at jeg skulle komme videre i dag. At jeg ikke klarer det, er skikkelig pinlig, sier Emil Iversen til VG, og kaller det en «verst tenkelig start» på touren.

Han endte til slutt på en 35. plass, 10,73 sekunder bak suverene Johannes Høsflot Klæbo.

For både Iversen og Heidi Weng er det tredje gang på rad at de har røket ut i prologen i en verdenscupsprint. Weng, som vant Tour de Ski i 2016/17-sesongen og 2017/18-sesongen, endte prologen 8,42 sekunder bak kvinnenes prologvinner Nadine Fähndrich.

TRE PÅ RAD: Emil Iversen har ikke kommet seg blant de 30 beste i de tre prologene han har gått i verdenscupen denne sesongen.

Da alle løperne hadde kommet i mål, holdt det til en 36. plass. Dermed røk Weng ut, en skjebne hun delte med andre store sammenlagtfavoritter som Frida Karlsson, Ebba Andersson og Katharina Hennig. Langt bedre gikk det med forrige sesongs Tour de Ski-vinner, Jessie Diggins, som ble nummer tre i prologen.

– Jeg gidder ikke, sier Heidi Weng og går når VG prøver å stoppe henne i pressesonen.

– Jeg vil nesten si det er en sjokkprolog, sier TV 2-kommentator Petter Skinstad om de mange sammenlagtfavorittene som røk ut.

Av de ti norske kvinnene som var med i prologen, var det kun fire av dem som havnet blant de 30 beste. Mathilde Myhrvold imponerte og ble nummer to, mens Tiril Udnes Weng (nummer ti), Anne Kjersti Kalvå (nummer 19) og Helene Marie Fossesholm (nummer 29) alle kom seg videre.

I tillegg til Heidi Weng, røk Lotta Udnes Weng, Ane Appelkvist Stenseth, Ragnhild Haga, Silje Theodorsen og Anna Svendsen ut.

Lotta Udnes Weng pratet heller ikke med pressen da hun gikk forbi intervjusonen.

– Drit, sa Udnes Weng da hun innså at hun røk ut, og kastet en kopp med væske.

Like etterpå fikk hun dårlig samvittighet, gikk tilbake og plukket opp koppen.

Ragnhild Haga sier følgende om det norske resultatet:

– Det viser at vi ikke presterer godt nok som lag på sprint. Vi må se hvordan vi skal trene på dette, sier Haga til VG.

Langrennssjef Espen Bjervig er fornøyd med hvordan de fire kvinnene som gikk videre presterte, men legger til:

– Vi hadde jo håpet å ha flere enn fire i kvartfinalen, sier Bjervig til VG.

– Vi leverer litt under pari totalt som lag i dag. Det er første etappe i Tour de Ski, og så får vi se hvordan det går videre.

Kvinnenes landslagstrener Ola Vigen Hattestad omtaler det som «litt for svakt».

– Det er for dårlig uttelling med bare fire videre, sier han til VG.

– Jeg er usikker på hvor seriøst man skal ta kritikken når Mathilde klinker til og blir nummer to. Men det er fakta at et par av sprintjentene presterer for dårlig, sier Vigen Hattestad.

SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo vant herrenes prolog.

I herrenes prolog ble det en suveren seier til Johannes Høsflot Klæbo. Even Northug, Pål Golberg, Erik Valnes og Harald Østberg Amundsen tok seg alle videre.

Mens Emil Iversen, Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger røk ut.