Nettsus for Byberg

Heidi Byberg sto fram med to scoringer da Bryne slo 4-0 over Os i 2. divisjon, Avdeling 4 i fotball for kvinner fredag. Os har gått poengløse av banen i alle kampene sine så langt i årets sesong.

Publisert: Publisert: I går 22:02