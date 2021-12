Norsk kunstgras skal få krigssår til å gro

På denne tomten i den tidligere IS-hovedstaden Raqqa i Syria skal det bygges to kunstgrasbaner finansiert fra Norge. Rohat Hecî Mehmûd jobber i ungdoms- og sportsetaten i Raqqa.

Den tidligere IS-hovedstaden Raqqa i Syria skal få to nye kunstgrasbaner finansiert fra Norge, og to baner er allerede bygd i en annen syrisk by. Med på laget er en meget kjent mann fra Stavanger.

