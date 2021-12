Viking klar for Europa: 30 millioner ligger i potten

Veton Berisha og daglig leder Eirik Bjørnø kunne gi hverandre en god klem søndag etter at bronsemedaljen i Eliteserien ble sikret. Neste år skal Viking ut i Europa.

Medaljen i Eliteserien sender Viking ut på et nytt tokt i Europa der muligheten for å tjene svært gode penger er til stede. Men først skal klubben feire bronsen i Tromsø neste helg etter søndagens seier over Odd.

